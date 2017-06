Les nouveaux smartphones Archos en photo

© ARCHOS Le constructeur de produits high-tech français Archos a dévoilé, le 13 juin 2017, sa nouvelle gamme de smartphones. Quatre nouveaux modèles ont été lancés et ils se distinguent de leurs concurrents plus connus, comme Samsung et Apple, par leur prix beaucoup plus accessible, en dessous de 350 euros.



Archos Diamond et Archos Sense : les deux nouvelles gammes

Les smartphones lancés par Archos le 13 juin 2017 se divisent en deux gammes : la gamme Diamond, représentée par les modèles Alpha et Gamma, et la gamme Sense, représentée par le 55s et le 50x.



La gamme Diamond vise des caractéristiques haut de gamme. L'Archos Diamond Alpha, au prix de 349 euros, embarque un Snapdragon 652, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage, extensible. Un double capteur 13 Mpx de chez Sony placé à l'arrière permet de filmer en 4k, tandis que le capteur de 16 Mpx à l'avant est idéal pour les selfies.



Le Diamond Gamma, qui affiche le prix de 199 euros, est propulsé par un processeur Snapdragon 435, 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage. La caméra arrière a une définition de 13 Mpx et il embarque une suite logicielle pour la photo et la vidéo.



Archos a également lancé le Sense 55s, dont la caractéristique principale est un écran sans bord de 5,5 pouces Full HD, pour 169 euros. Il est équipé de 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire de stockage extensible ou encore un double capteur photo arrière de 8 Mpx.



Pour finir, le Sense 50x de chez Archos s'adresse tout particulièrement aux personnes aimant le plein air. Outre ses 3 Go de RAM et ses 32 Go de mémoire de stockage, il est ultra-résistant avec sa structure métallique et son écran de 5 pouces Gorilla Glass 3. Il est en outre étanche (norme IP 68, la plus poussée de l'industrie) et résiste à une chute de 1 mètre selon le constructeur. Il est proposé à 229 euros.



