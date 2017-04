Les nouveaux casques intra-auriculaires de JVC en photos

5 couleurs flashy pour les nouveaux HA-FX39BT

Avec cette nouvelle gamme de casques intra-auriculaires sans fil on remarque que JVC a mis un point d'honneur à mettre la couleur en avant. Les HA-FX39BT sont en effet disponibles en 5 couleurs et si les plus classiques opteront pour le blanc ou le noir, passe-partout avec les vêtements, les plus originaux opteront sans doute pour l'une des trois couleurs restantes : le bleu électrique, le vert menthe ou encore le rose fuchsia.



Les casques se connectent au smartphone via Bluetooth 3.0 ce qui permet d'éliminer le fil et le désagrément qu'il entraîne. Mais pas de risque de perdre les écouteurs : le tour de cou auquel ils sont intégrés est là pour les garder bien en place, notamment dans le cadre de la pratique d'une activité physique.



JVC annonce une autonomie de 14 heures tandis que la batterie se recharge par USB avec l'adaptateur fourni. Les opérations classiques de pause ou de changement de volume se font directement sur le casque via trois boutons intégrés au tour de cou.



La portée de 10 mètres maximum, selon les caractéristiques dévoilées par JVC, et le poids très faible de 28 grammes viennent compléter cette nouveauté dans le domaine des casques audio. Côté prix, il reste faible puisque les HA-FX39BT sont disponibles à l'achat pour 59 euros sur Internet



