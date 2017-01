Les images de la Terre du satellite GOES-16

Si les astronautes de l'ISS nous régalent régulièrement avec des clichés pris lors de l'orbite de la station spatiale internationale, la NASA n'est pas en reste. Le 23 janvier 2017 l'agence spatiale américaine a publié de nouveaux clichés, les premiers pris par le nouveau satellite américain GOES-16.



Ces images sont uniques et pour une simple raison : il s'agit des images les plus détaillées jamais réalisées de la planète Terre.



GOES-16 offre des clichés inédits de la planète Terre

Les images prises le 15 janvier 2017 par le satellite GOES-16 sont absolument magnifiques et pour cause : le satellite, que la NASA a envoyé en orbite en novembre 2016, permet de prendre des photos avec une résolution jamais atteinte auparavant. Stephen Volz, directeur du service Satellite et Information de la NOAA, l'agence américaine océanique et atmosphérique, le précise d'ailleurs dans un entretien accordé à Science Post.



Il s'agit de clichés pris par « la technologie la plus sophistiquée jamais envoyée dans l'espace pour déterminer les violentes intempéries » a-t-il déclaré. La mission première de GOES-16 est en effet météorologique : le satellite va servir pour réaliser des prévisions météo et anticiper les phénomènes les plus graves.



GOES-16 est le dernier satellite du projet GOES qui devrait coûter près de 10 milliards d'euros à la NASA et à la NOAA, le projet étant supervisé par les deux agences. Avec GOES-16, la NASA et la NOAA peuvent obtenir un nouveau cliché des Etats-Unis toutes les cinq minutes. Un cliché intégral de la Terre est, lui, envoyé toutes les 15 minutes permettant une amélioration des prévisions.



C'est la résolution des photos qui va faire toute la différence dans la prévention des catastrophes naturelles : GOES-16 offre des clichés avec une résolution quatre fois supérieure à celle des autres satellites du programme GOES.



