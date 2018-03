Les Huawei P20 fuitent encore : de nouvelles couleurs dévoilées

Huawei devrait dévoiler son nouveau smartphone haut de gamme à Paris lors d'un événement dédié. Mais on en connaît déjà quasiment tous les détails. Quelques zones d'ombre subsistent, néanmoins, au sujet notamment du triple capteur photo de la version Pro du Huawei P20 ; triple capteur dont il avait été question dans d'autres fuites.



Des couleurs étonnantes pour les Huawei P20

Le leaker Roland Quandt (



Pour le P20 normal, Roland Quandt a pu obtenir les photos de trois couleurs différentes : un très traditionnel noir mat et un bleu assez sombre. On remarquera également une version « Rose Gold », couleur très appréciée ces dernières années.



Du côté du P20 Lite, outre un noir laqué, c'est probablement le bleu métallisé qui attire le plus l'œil. Mais le rose clair ne manque pas de charme lui non plus.



La couleur la plus intéressante se trouve néanmoins dans la palette proposée pour le P20 Pro : appelée Twilight, il s'agit d'une version bicolore violet/vert en dégradé. Une véritable couleur originale car les smartphones ont tendance à n'avoir que des couleurs unies à l'arrière. Le Huawei P20 Pro sera également disponible en noir mat et en bleu, comme le P20.



Autre détail très intéressant de



