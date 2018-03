Les HTC Desire 12 et 12+ en photos

Le constructeur basé à Taïwan HTC a dévoilé le 20 mars 2018 ses deux nouveaux smartphones entrée de gamme : les HTC Desire 12 et 12+. Des smartphones qui voudraient toutefois se faire passer pour des smartphones premium, tout du moins dans le design, qui est épuré et recherché...



Des beaux smartphones entrée de gamme

Il ne faut bien évidemment pas s'attendre à des caractéristiques techniques ahurissantes avec les HTC Desire 12 et 12+. Leur prix, d'ailleurs, est loin des Galaxy S9 ou des iPhone : on parle de 179 euros pour le HTC Desire 12 et de 229 euros pour la version 12+. Un prix raisonnable pour un smartphone entrée de gamme.



De fait, du côté de l'écran, on retrouve un 5,5 pouces pour le Desire 12 et un 6 pouces pour le Desire 12+, les deux avec une définition de 720*1.440 px. Sous le capot, les deux smartphones disposent de 3 Go de mémoire RAM mais de deux SoC différents : le HTC Desire 12 dispose d'un SoC MT6739 cadencé à 1,3 GHz, tandis que son grand frère s'offre un Snapdragon 450 cadencé à 1,8 GHz avec GPU Adreno 506.



Côté mémoire de stockage, HTC ne fait pas dans le record : seulement 32 Go sont disponibles et l'entreprise annonce environ 23 Go disponibles pour l'utilisateur. Mais il est possible de l'étendre sur les deux smartphones jusqu'à 2 To avec une carte MicroSDTM.



Le capteur photo est la grande différence entre le Desire 12 et le 12+ : le premier ne dispose que d'un capteur simple de 13 Mpx à l'arrière et d'un capteur simple à l'avant de 5 Mpx pour les selfies ; son grand frère, le Desire 12+, s'offre un capteur simple de 8 Mpx à l'avant mais un double capteur 12 Mpx + 2 Mpx à l'arrière.



Les deux smartphones tournent sous Android 8.0 avec surcouche HTC Sense UI. À noter que le Desire 12+ dispose en outre d'un lecteur d'empreinte placé à l'arrière.

