Les dernières images de Saturne par la sonde Cassini

La sonde Cassini de la NASA, lancée en 1997 et entrée dans l'orbite de Saturne 13 ans plus tard, a commencé sa mission suicide. Faute de carburant, elle va se désintégrer, aux alentours de septembre 2017, dans l'atmosphère de la planète aux anneaux. Mais avant ça, elle nous offre les dernières images, inédites, de la planète.



Les images envoyées par Cassini à la NASA

Le 26 avril 2017, la NASA a lancé le processus qui enverra la sonde Cassini vers sa mort. Elle va profiter de l'occasion pour récupérer des images d'une zone encore inexplorée de la planète, images que Cassini a déjà transmises en partie aux équipes de recherche de l'agence spatiale américaine. Cette dernière les a partagées, comme toujours, avec les internautes et les passionnés d'astronomie.



Ces nouvelles images montrent à la fois les anneaux de glace de Saturne et les activités de son atmosphère. Elles sont en noir et blanc, malheureusement, mais elles restent exceptionnelles et donneront de la matière pour les chercheurs qui perceront peut-être quelques mystères qui entourent encore la planète.



22 orbites sont prévues entre la planète et son anneau le plus proche avant que Cassini ne cesse d'émettre. Mais les images ne parviendront pas à la NASA en entier : la vitesse de la sonde, environ 27.000 kilomètres par heure, ne cessera d'augmenter à cause de l'attraction de Saturne, ce qui fait que les images ne seront plus nettes au bout d'un certain temps.



