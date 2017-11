Les buzzers Echo Buttons d’Amazon en photos

© Amazon Amazon continue de développer son offre d'accessoires et gadgets pour ses enceintes intelligentes fonctionnant avec l'assistant personnel maison de la firme de Seattle Alexa. Après avoir réduit son Amazon Echo à une taille minimale et lui avoir ajouté un écran, voilà que celui-ci devient un véritable jeu grâce aux Echo Buttons.



Echo Buttons : des buzzers pour des soirées entre amis ?

Techniquement, les Amazon Buttons n'apportent pas de grande nouveauté : il s'agit en fait de buzzers, du même type que ceux utilisés dans les jeux télévisés. Logiquement, ils s'utilisent avec des jeux qui sont désormais intégrés à Alexa.



L'idée est simple : il suffit de lancer le jeu en demandant à Alexa, par commande vocale, et l'enceinte connectée va utiliser les Amazon Buttons pour permettre de jouer. Les buzzers fonctionnent avec la majorité des enceintes Amazon Echo vendues par le géant, y compris avec la première génération. Mais il est possible de les utiliser avec Echo Dot, Echo Show ou encore Echo Spot et Echo Plus.



Les buzzers disposent de LED qui s'activent en fonction des 4 jeux disponibles au moment du lancement : Beat the Intro, Button Monte, Sounds Fun with Mike Epps et Fourth Down Football Trivia with Philip Rivers. Il s'agit essentiellement de jeux de question/réponse ou de jeux musicaux. Si le succès des Echo Buttons est au rendez-vous, il y a fort à parier que de nouveaux jeux feront leur apparition.



Sur la page officielle du gadget, Amazon dévoile en outre que ce ne sont là que « les premiers » de nombreux gadgets qui fonctionneront avec Alexa. Il faut donc s'attendre à d'autres nouveautés dans les années à venir.



Le prix reste très abordable : 19,99 dollars par buzzer et il est possible d'utiliser jusqu'à 4 buzzers en même temps. Disponibles en précommande aux Etats-Unis avant une commercialisation annoncée pour le 19 décembre 2017, il n'est pas certain qu'ils seront vendus en France.

