Les 10 plus grandes levées de fonds des start-up françaises en 2016

© Sigfox Sigfox : 150 millions d'euros Fondé en 2009, l'opérateur spécialisé dans les objets connectés peut compter sur un marché encore naissant. La prochaine décennie devrait, selon les spécialistes, lancer réellement ces nouveaux usages. Pas étonnant que Sigfox a réussi, en 2016, à lever 150 millions d'euros auprès, notamment, de Salesforce et Total.

© Deezer Deezer : 100 millions d'euros Spécialisé dans la musique en streaming, le site français Deezer continue de convaincre ses 6 millions d'utilisateurs répartis dans 180 pays. Concurrencé par Apple Music et Spotify, Deezer a levé 100 millions d'euros en 2016 pour poursuivre son développement à l'international, notamment aux Etats-Unis.

© Devialet Devialet : 100 millions d'euros Les enceintes haut-de-gamme de Devialet ne cesse d'attirer les investisseurs. Une levée de fonds de 100 millions d'euros lui sera bénéfique. Ont participé : Renault, Korelya Capital (fonds d'investissement de Fleur Pellerin) ou encore le fondateur d'Android Andy Rubin et le rappeur Jay-Z.

© Teads Teads : 43 millions d'euros Afin de financer son développement sur de nouveaux marchés, notamment en chine, le spécialiste français de la publicité sur le web et le mobile Teads a réussi à récolter 43 millions d'euros.

© Medday MedDay : 34 millions d'euros Spécialisée dans les traitements des maladies neurologiques, la start-up MedDay a levé 34 millions d'euros pour lancer une programme d'essais cliniques aux Etats-Unis. Objectif : tester un nouveau traitement contre la sclérose en plaques, maladie incurable.

© Drivy Drivy : 31 millions d'euros La nouvelle génération ne semble plus vouloir posséder de voiture : entre payer l'assurance, l'entretien et les places de parking, la location semble être une solution plus économique. Drivy, spécialiste de la location de voitures entre particuliers issu de l'économie collaborative a pu lever, en 2016, 31 millions d'euros en bénéficiant de cette nouvelle tendance.

© Navya Navya : 30 millions d'euros La tendance est claire : les véhicules électriques et autonomes sont le futur de l'industrie automobile. Navya développe, de son côté, une navette électrique et autonome. Un marché à prendre qui lui a permis de convaincre les investisseurs de lui confier 30 millions d'euros pour se lancer à l'international.



© Wynd Wynd : 30 millions d'euros Si les magasins physiques ont de plus en plus de mal à concurrencer Internet, Wynd semble pouvoir les aider. La start-up a levé 30 millions d'euros pour continuer son développement dans le domaine du conseil en digitalisation des points de vente.

© Eye Tech Care Eye Tech Care : 25 millions d'euros La levée de fonds d'Eye Tech Care, spécialisée dans le traitement du glaucome, maladie de l'oeil souvent méconnue et sous-estimée, lui a permis de récolter 25 millions d'euros pour se développer à l'international.