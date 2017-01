LEGO : 8 créations en mode "do it yourself"

Jeux d'échecs Lego

Réalisé entièrement en Lego, ce jeu d'échecs a fière allure. Même si elle n'est pas fonctionnelle, les créateurs ont poussé le luxe d'inclure la pendule d'échecs !

Savon et désinfectant pour les mains Lego

L'équipe The Rockin Boys Club particulièrement paranoïaque en ce qui concerne les germes, a mis au point un savon et un désinfectant agrémentés de quelques petites briques. Une idée simple et efficace pour motiver les enfants à se laver les mains.Vous pouvez retrouver en images les appareils et autres gadgets hi-tech inspirés par les briques colorées ici