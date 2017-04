Le Xiaomi Mi6 en photos

Dans la série des « flagship killers », les téléphones d'origine essentiellement chinoise moins chers mais dont les caractéristiques n'ont rien à envier aux Samsung, Apple et autres constructeurs mondialement connus, voici venir le Xiaomi Mi6. Annoncé officiellement pour le 28 avril 2017, le dernier de Xiaomi affiche un prix imbattable face à ses concurrents.



Moins de 450 euros pour un smartphone haut-de-gamme

Ce qui frappe immédiatement dans le Xiaomi Mi6 est son prix. Trois versions sont annoncées pour la Chine et pour les boutiques Xiaomi dans le monde : une version 64 Go de stockage pour 339 euros HT (2.499 yuans), une version 128 Go de stockage pour 390 euros HT (2.899 yuans) et une édition spéciale en céramique avec 128 Go de stockage pour 410 euros HT (2.999 yuans).



Le prix pourrait présager un smartphone milieu-de-gamme mais il n'en est rien : Xiaomi a mis dans son Mi6 tout ce qui se fait de mieux actuellement, à commencer par le processeur. Comme le Galaxy S8 de Samsung, le Xiaomi Mi6 embarque un Snapdragon 835, le dernier-né de Qualcomm, avec ses huit coeurs. Côté graphique, le Mi6 s'offre un GPU Adreno 540. Côté RAM, pas d'inquiétude à avoir : tous les modèles disposent de 6 Go de RAM LPDDR4X avec la technologie Dual Channel.



Deux capteurs photos de 12 Mpx sont présents à l'arrière : un pour les photos normales et un pour avoir de meilleurs rendus, un zoom 2X et un flou artistique. Une technologie utilisée par l'iPhone 7 et que Xiaomi a reprise pour son flagship killer. Pour les selfies, à l'avant, un capteur de 8 Mpx fera parfaitement l'affaire pour les photos de profil et autres réseaux sociaux.



Niveau design, Xiaomi a suivi la tendance avec des bords épurés sans pour autant embarquer un écran recourbé pour l'effet « sans bordures » cher à Samsung. Le Xiaomi Mi6 sera disponible en quatre couleurs : blanc, noir et argent. Sans oublier l'édition spéciale Ceramic Edition, en céramique.



Les Français doivent toutefois faire attention avant de l'acquérir : le Xiaomi Mi6 ne fonctionne pas avec les réseaux diffusés sur la bande des 800 Mhz. Il convient de s'informer auprès de son opérateur pour ne pas risquer d'avoir un smartphone qui ne capte rien.

