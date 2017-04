Le stade eSport de Blizzard en photos

© Blizzard Le eSport est de plus en plus en vogue chez les joueurs et les marques en profitent : des éditeurs tels que Blizzard aux clubs de foot, cette nouvelle manne financière attire de plus en plus de monde. Blizzard, d'ailleurs, qui a développé certains des jeux les plus connus dans le monde du eSport, a ouvert le premier espace dédié exclusivement à la compétition dans les jeux vidéo.



Le stade ouvert à Taipei avec une compétition d'Overwatch

Blizzard n'a réellement commencé à s'intéresser aux compétitions de jeux vidéo qu'en 2009 et, depuis, le géant éditeur de Starcraft, World of Warcraft ou encore Overwatch est devenu un acteur incontournable du secteur.



Blizzard organise désormais des compétitions de niveau mondial notamment pour ses propres jeux et le dernier en date, Overwatch, n'a pas manqué de rencontrer un succès phénoménal auprès des joueurs de FPS. C'est donc tout naturellement que ce jeu a été choisi pour lancer officiellement le premier stade eSport du groupe. Il se situe à Taipei, en Chine.



Le stade a été inauguré avec une compétition d'Overwatch mais sera dédié à tous les titres de l'éditeur Blizzard. Les joueurs pourront y retrouver des zones de combat tandis que les spectateurs, au nombre maximum de 250, pourront assister aux matchs et autres compétitions officielles.



Naturellement, un bar est à disposition des joueurs et des fans tout comme une boutique où il sera possible d'acheter des produits dérivés des jeux ou des compétitions, pour les fans les plus assidus.



La compétition Overwatch lancée le 8 avril 2017 continuera au Blizzard eStadium pendant 11 semaines.

D'autres compétitions sont d'ores et déjà prévues pour ce qui devrait devenir un haut lieu de la scène eSport asiatique et mondiale.



