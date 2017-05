Le smartphone Essential d’Andy Rubin en photos

Essential : modulaire et en titane

Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.



Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.



A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.

Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.



Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double caméra fisheye de 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.



Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.



Voir aussi Meilleur smartphone 2016/2017 : notre top 10 Le créateur d'Android, l'OS mobile de Google qui est devenu le plus utilisé du monde, a lancé mardi 30 mai 2017 son très attendu smartphone maison. Appelé sobrement « Essential », il se lance directement sur le segment haut de gamme avec une particularité : il est modulaire. La firme a même présenté le premier module : une caméra 360 degrés.Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double camérade 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.





Essential : modulaire et en titane

Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.



Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.



A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.

Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.



Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double caméra fisheye de 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.



Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.



Voir aussi Meilleur smartphone 2016/2017 : notre top 10 Le créateur d'Android, l'OS mobile de Google qui est devenu le plus utilisé du monde, a lancé mardi 30 mai 2017 son très attendu smartphone maison. Appelé sobrement « Essential », il se lance directement sur le segment haut de gamme avec une particularité : il est modulaire. La firme a même présenté le premier module : une caméra 360 degrés.Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double camérade 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.





Essential : modulaire et en titane

Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.



Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.



A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.

Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.



Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double caméra fisheye de 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.



Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.



Voir aussi Meilleur smartphone 2016/2017 : notre top 10 Le créateur d'Android, l'OS mobile de Google qui est devenu le plus utilisé du monde, a lancé mardi 30 mai 2017 son très attendu smartphone maison. Appelé sobrement « Essential », il se lance directement sur le segment haut de gamme avec une particularité : il est modulaire. La firme a même présenté le premier module : une caméra 360 degrés.Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double camérade 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.





Essential : modulaire et en titane

Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.



Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.



A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.

Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.



Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double caméra fisheye de 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.



Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.



Voir aussi Meilleur smartphone 2016/2017 : notre top 10 Le créateur d'Android, l'OS mobile de Google qui est devenu le plus utilisé du monde, a lancé mardi 30 mai 2017 son très attendu smartphone maison. Appelé sobrement « Essential », il se lance directement sur le segment haut de gamme avec une particularité : il est modulaire. La firme a même présenté le premier module : une caméra 360 degrés.Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double camérade 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.





Essential : modulaire et en titane

Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.



Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.



A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.

Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.



Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double caméra fisheye de 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.



Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.



Voir aussi Meilleur smartphone 2016/2017 : notre top 10 Le créateur d'Android, l'OS mobile de Google qui est devenu le plus utilisé du monde, a lancé mardi 30 mai 2017 son très attendu smartphone maison. Appelé sobrement « Essential », il se lance directement sur le segment haut de gamme avec une particularité : il est modulaire. La firme a même présenté le premier module : une caméra 360 degrés.Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double camérade 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.





Essential : modulaire et en titane

Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.



Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.



A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.

Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.



Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double caméra fisheye de 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.



Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.



Voir aussi Meilleur smartphone 2016/2017 : notre top 10 Le créateur d'Android, l'OS mobile de Google qui est devenu le plus utilisé du monde, a lancé mardi 30 mai 2017 son très attendu smartphone maison. Appelé sobrement « Essential », il se lance directement sur le segment haut de gamme avec une particularité : il est modulaire. La firme a même présenté le premier module : une caméra 360 degrés.Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double camérade 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.





Essential : modulaire et en titane

Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.



Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.



A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.

Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.



Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double caméra fisheye de 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.



Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.



Voir aussi Meilleur smartphone 2016/2017 : notre top 10 Le créateur d'Android, l'OS mobile de Google qui est devenu le plus utilisé du monde, a lancé mardi 30 mai 2017 son très attendu smartphone maison. Appelé sobrement « Essential », il se lance directement sur le segment haut de gamme avec une particularité : il est modulaire. La firme a même présenté le premier module : une caméra 360 degrés.Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double camérade 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.





Essential : modulaire et en titane

Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.



Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.



A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.

Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.



Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double caméra fisheye de 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.



Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.



Voir aussi Meilleur smartphone 2016/2017 : notre top 10 Le créateur d'Android, l'OS mobile de Google qui est devenu le plus utilisé du monde, a lancé mardi 30 mai 2017 son très attendu smartphone maison. Appelé sobrement « Essential », il se lance directement sur le segment haut de gamme avec une particularité : il est modulaire. La firme a même présenté le premier module : une caméra 360 degrés.Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double camérade 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.





Essential : modulaire et en titane

Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.



Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.



A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.

Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.



Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double caméra fisheye de 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.



Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.



Voir aussi Meilleur smartphone 2016/2017 : notre top 10 Le créateur d'Android, l'OS mobile de Google qui est devenu le plus utilisé du monde, a lancé mardi 30 mai 2017 son très attendu smartphone maison. Appelé sobrement « Essential », il se lance directement sur le segment haut de gamme avec une particularité : il est modulaire. La firme a même présenté le premier module : une caméra 360 degrés.Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double camérade 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.





Essential : modulaire et en titane

Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.



Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.



A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.

Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.



Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double caméra fisheye de 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.



Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.



Voir aussi Meilleur smartphone 2016/2017 : notre top 10 Le créateur d'Android, l'OS mobile de Google qui est devenu le plus utilisé du monde, a lancé mardi 30 mai 2017 son très attendu smartphone maison. Appelé sobrement « Essential », il se lance directement sur le segment haut de gamme avec une particularité : il est modulaire. La firme a même présenté le premier module : une caméra 360 degrés.Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double camérade 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.





Essential : modulaire et en titane

Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.



Essential : Andy Rubin dévoile son smartphone haut de gamme

Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.



A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.

Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.



Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double caméra fisheye de 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.



Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.



Voir aussi Meilleur smartphone 2016/2017 : notre top 10 Le créateur d'Android, l'OS mobile de Google qui est devenu le plus utilisé du monde, a lancé mardi 30 mai 2017 son très attendu smartphone maison. Appelé sobrement « Essential », il se lance directement sur le segment haut de gamme avec une particularité : il est modulaire. La firme a même présenté le premier module : une caméra 360 degrés.Essential se distingue des smartphones qu'il compte concurrencer, essentiellement les haut de gamme de Samsung et Apple, par une coque en titane annoncée comme bien plus résistante que le plus classique aluminium. La coque arrière, elle, est en céramique tandis que l'écran est protégé par une dalle de verre Gorilla Glass 5.Côté caractéristiques techniques, Andy Rubin frappe fort : un processeur Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm, offre huit coeurs (4 cadencés à 2,45 Ghz et 4 à 1,9 Ghz). Le smartphone tourne en 64 bits et les graphismes sont assurés par un GPU Adreno 540. Le tout agrémenté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.A l'arrière, deux caméras (13 Mpx) proposent une définition en 4K 30 fps au maximum avec une lentille f/1.85. A l'avant, pour les selfies, c'est une caméra simple de 8 Mpx (f/2.20) qui propose la même définition 4K en 30 fps.Lecteur d'empreinte, baromètre, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, magnétomètre et gyroscope lui offrent tout l'attirail du smartphone haut-de-gamme et permettront d'utiliser les dernières applications au maximum.Mais le Essential tente une approche qui peut être risquée : la modularité. Le premier module présenté par l'entreprise d'Andy Rubin est une caméra 360 degrés qui s'accroche directement à l'arrière du téléphone : il s'agit d'une double camérade 12 Mpx de définition qui capte également le son en 3D grâce à quatre microphones. Elle filme en UHD à 30 fps (3840 x 1920 px). Reste à savoir si le groupe va développer de nouveaux accessoires ou s'il compte sur des tiers pour proposer les leurs.Le Essential affiche le prix de 699 dollars tandis que la caméra 360 degrés est au pris de 199 dollars. Pour son lancement, une offre à 749 dollars pour les deux appareils est prévue. Malheureusement, la firme ne livre qu'aux Etats-Unis selon son site officiel.