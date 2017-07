Le robot-assistant pour personnes handicapées de Toyota en photos

Le Human Support Robot (HSR) sort de son laboratoire

Le constructeur japonais Toyota fait partie des entreprises à la pointe de la technologie pour les robots dont l'utilité est d'assister les personnes dans leur quotidien. Le 30 juin 2017, le groupe a publié sur YouTube une vidéo montrant une avancée majeure : le premier test conduit chez une personne à mobilité réduite de son Human Support Robot (HSR).



Le robot, qui a nécessité plusieurs années de développement en laboratoire, a été livré à un vétéran de la guerre d'Afghanistan, Romulo « Romy » Camargo, qui est resté paralysé à la suite de blessures de guerre.



Si les tâches que HSR est en mesure de réaliser sont assez rudimentaires, il est capable de prendre une bouteille d'eau et la tendre à Romy pour qu'il puisse boire, il sait lui ouvrir la porte ou encore lui apporter à manger. Pour ce faire, les objets qu'il doit utiliser sont estampillés avec des QR codes afin qu'il puisse les reconnaître.



Ce premier test à été un succès et Toyota vise à améliorer son petit robot, qui ne fait qu'un mètre de haut et qui ne dispose pour l'instant que d'un seul bras télescopique.



HSR est de petite taille afin de s'adapter à toutes les configurations de maisons, capable d'éviter les obstacles, a des mouvements lents et fluides afin d'éviter tout accident et peut se commander par la voix, par des commandes manuelles ou encore par des commandes directement insérées dans la bouche de la personne, afin de s'adapter à tous les types de handicap moteur.





Parmi les nouveaux usages que la robotique promet dans le quotidien de tout un chacun, il y a une part grandissante des études sur l'aide aux personnes. Les personnes âgées, notamment, représentent un gros marché pour les entreprises spécialisées dans la robotique, surtout au Japon. Mais les personnes handicapées aussi pourront bénéficier de ces robots d'un nouveau genre.





