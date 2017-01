Le premier Mecha coréen bientôt en vente ?

Dites bonjour à Method-2, le premier Mecha d'Hankook Mirai|

La vidéo n'a pas manqué de faire le buzz fin 2016 : le 20 décembre, Vitaly Bulgarov, connu surtout pour les effets spéciaux sur lesquels il a travaillé pour le remake de « Robocop » ou encore le film « Transformers : l'âge de l'extinction » (tous deux sortis en 2014), a posté sur son mur Facebook une simple vidéo de lui... en train de guider un Mecha.



On l'y voit aux commandes d'un robot de plusieurs mètres de hauteur, dans une cabine. Exactement ce qu'on peut voir dans les dessins animés japonais ou certains films. En somme : la science-fiction est devenue réalité.

Ce robot, c'est l'oeuvre de l'entreprise sud-coréenne Hankook Mirai qui a travaillé sur ce projet, appelé Method-2, avec Vitaly Bulgarov. Le projet n'est pas un simple projet : le groupe espère commercialiser sa création dès 2018 pour la modique somme de 8 millions de dollars l'unité.



L'Asie, et en particulier le Japon, a un imaginaire collectif concernant les Mecha bien plus développé que celui occidental. Si les Etats-Unis rêvaient, dans les années 60 et 70, d'aller sur la Lune et dans l'Espace, les Japonais rêvaient de robots géants façon Gundam, Steel Jeeg ou Goldorak. En Corée du Sud, ce rêve est devenu réalité.

Method-2 a été créé pour travailler dans les zones où les humains ne peuvent pas aller sans risquer leur vie, ou encore pour réaliser plus facilement des tâches nécessitant aujourd'hui une grue par exemple. Il reste à Hankook Mirai un détail à régler : celui de l'autonomie. Dans la vidéo de Vitaly Bulgarov et dans les trois suivantes publiées sur Youtube par Hankook Mirai, on voit bien que le robot est alimenté par un câble. Mais l'entreprise pencherait déjà pour une solution à batterie.





