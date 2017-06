La NASA dévoile un nouveau tout-terrain pour Mars

Un tout-terrain... inspiré de la Batmobile ?

Le véhicule tout-terrain n'a pas manqué de faire sensation lors de sa présentation, et pour cause. Doté de six roues motrices spécialement conçues pour rouler sur les roches et les cratères de Mars, capable de transporter jusqu'à 4 personnes et intégralement construit en aluminium et fibre de carbone, il semble sorti tout droit d'un film de science-fiction.



Les fans de Batman y ont vu une ressemblance nette avec le Tumbler, la version de la Batmobile que Christian Bale conduit dans le film Batman Begins de Christopher Nolan. Le noir du véhicule mais également ses formes très angulaires semblent une référence claire à ce modèle. Naturellement, puisqu'il ne s'agit que d'un concept-car, il y a de fortes chances qu'il ne voit jamais le sol de Mars et que la version définitive que la NASA enverra sur la planète rouge soit bien différente.



Mais le buzz est bien là. Avec ses 8,5 mètres de long, 4,2 de large et 3,3 de hauteur, le tout-terrain est imposant. Il atteindrait une vitesse de pointe d'environ 110 kilomètres, selon ses concepteurs. Et ces derniers sont bien connus des fans de films de science-fiction.



Le tout-terrain a été imaginé et conçu par Parker Brothers, une entreprise spécialisée dans les véhicules personnalisés et qui a déjà travaillé pour Hollywood. Outre la reproduction du Tumbler de Batman, elle est à l'origine des motos du reboot du film Tron. Naturellement, sa conception ne tient pas compte des caractéristiques de Mars : le projet n'a pas été mené par les ingénieurs de la NASA et n'a pas été financé par elle. D'ailleurs, il a une forme assez aérodynamique proche de celle des voitures roulant sur la Terre... alors que l'atmosphère de Mars a une densité équivalente à 0,6 % de celle de la Terre. La forme aérodynamique n'a donc aucune utilité.



