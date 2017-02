Le Nissan X-Trail devient… un X-Wing !

Star Wars : Rogue One, A Star Wars Story. Le film se concentre sur l'histoire de l'escadron Rogue One qui vole avec des vaisseaux de type X-Wing. Nissan en a profité pour sortir une édition spéciale de son SUV.



Faut-il aller voir Rogue One : A Star Wars Story ?

Nissan transforme son SUV en X-Wing pour le salon de l'auto de Chicago

Ce ne fut sans doute pas fait exprès mais le modèle Nissan s'appelle X-Trail en Europe et Rogue aux Etats-Unis. Que ce soit en faisant une référence au nom de l'escadron, « Rogue One », ou au nom des vaisseaux, « X-Wing », la blague était évidente. Pas étonnant que les équipes de Nissan y aient pensé.



Mais on s'attendait moins à ce qu'elles aillent jusqu'au bout de l'idée. Car si une édition spéciale Star Wars du X-Trail/Rogue est logique, la transformation d'un véritable SUV en pseudo X-Wing était moins évidente. Nissan l'a fait.



A l'occasion du salon de l'automobile de Chicago, Nissan a présenté un X-Trail modifié avec des moteurs de X-Wing sur le côté, une peinture spéciale identique à celle des vaisseaux pilotés par l'escadron Rogue One et même une unité R2 qui pointe le bout de son nez sur le haut du véhicule.



Voilà de quoi faire saliver les fans de Star Wars et les amateurs de ce type de voiture. En revanche, dans la circulation de la ville, ça ne doit pas être très pratique...



Cerise sur le gâteau : les acheteurs de l'édition limitée « Rogue One » du Nissan Rogue/X-Trail recevront une réplique exclusive du casque d'un Death Trooper, une nouvelle unité d'élite de l'Empire qui a fait son apparition dans le film sorti en décembre 2016, afin d'agrémenter la décoration de leur salon.



Voir aussi Star Wars : le réalisateur nous dit tout sur Rogue One

