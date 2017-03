Le Microsoft Surface Studio en photos

Il s'agit de la dernière nouveauté de Microsoft et son premier ordinateur "maison" puisque jusqu'à présent, outre une brève incursion dans le monde des tablettes et dans le monde des smartphones, Microsoft n'avait produit que des logiciels dont, bien évidemment, Windows. Disponible aux Etats-Unis, il devrait bientôt être lancé en Europe.



Le Microsoft Surface Studio : un iMac killer ?

L'inspiration de Microsoft pour son Surface Studio, son premier ordinateur de bureau maison, est clairement celui de son éternel rival Apple. Difficile de ne pas voir dans le Surface Studio un iMac, d'autant plus que, comme celui d'Apple, l'ordinateur de Microsoft n'a pas de tour.



Côté design aussi, la pureté étant au rendez-vous, Apple ne semble pas être loin. Mais le Surface Studio présente bien des différences avec son cousin de la marque à la pomme. A commencer par son écran tactile et sa capacité à devenir une tablette graphique simplement en repliant le support : le Surface Studio se retrouve ainsi à plat et peu être utilisé par des graphistes grâce à son stylet Surface Pen, le même que pour les tablettes Surface.



Autre nouveauté : le Surface Dial. Vendu en supplément pour 99 dollars aux Etats-Unis, il s'agit d'un bouton multifonction qui vient se poser sur l'écran du Surface Studio et ajoute des fonctionnalités. Il peut paraître cher mais, comparé au prix du Surface Studio, ça ne reste qu'un accessoire.



Car le nouvel ordinateur fabriqué par Microsoft n'est pas destiné au grand public : son prix est proche, voire supérieur à celui d'un iMac. Le modèle le moins cher est disponible pour 2.990 dollars tandis que le plus cher se négocie à plus de 4.000 dollars.



Lancé fin 2016 et disponible depuis début 2017 aux Etats-Unis, le Microsoft Surface Studio n'est pas encore en vente en Europe bien que les rumeurs parlent d'un lancement probable en 2017, sans plus de précisions.

