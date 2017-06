Le lancement de la capsule Dragon réutilisée en photos

© SpaceX Le succès de SpaceX dans les lancements de satellites n'est plus à prouver : outre des lancements réussis, l'entreprise fondée par Elon Musk a



SpaceX réutilise une capsule Dragon pour ravitailler l'ISS

La mission est un nouveau succès au palmarès de SpaceX, fondée par Elon Musk : il s'agit de la première réutilisation réussie d'une capsule Dragon, une capsule cargo utilisée pour ravitailler la Station spatiale Internationale, l'ISS. Une véritable prouesse qui permet une nouvelle fois à SpaceX de confirmer ses projets pour l'avenir.



C'est la NASA, l'agence spatiale américaine, qui a autorisé SpaceX à tester la réutilisation d'une capsule Dragon pour la première fois. La mission, intitulée SpX-11, avait pour but de ravitailler l'ISS, une mission que SpaceX avait déjà réussie en 2014 lors de la mission SpX-4 et lors de missions ultérieures.



La différence est que cette fois, c'est la même capsule Dragon utilisée lors de cette mission SpX-4 qui a été utilisée. Elle a été remise en état par SpaceX qui a changé quelques éléments, comme le bouclier thermique. Elle avait été récupérée par l'entreprise américaine, qui espérait la réutiliser comme elle l'a déjà fait avec le premier étage du lanceur Falcon 9.



La mission SpX-11 n'utilisait toutefois pas de lanceur Falcon 9 déjà utilisé, la NASA n'ayant pas encore autorisé leur réutilisation pour ses missions. Mais il y a de fortes chances que la réduction de coûts que représente la réutilisation des lanceurs, entre 10 et 30 % du coût total d'un lancement, pourrait rapidement intéresser l'agence américaine aux prises avec une réduction de son budget.



Concernant le chargement de la mission SpX-11, elle comporte un traitement expérimental contre l'ostéoporose qui frappe les astronautes, divers modules permettant des expériences, notamment sur l'ADN (une expérience menée par la Chine) ou encore des instruments d'observation d'étoiles à neutrons.



Comme c'est désormais le cas à chaque lancement, le premier étage de la fusée Falcon 9 utilisée dans cette mission a été récupéré par SpaceX, sur la terre ferme cette fois.



