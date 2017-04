Le Honor 8 Pro en photos

Les caractéristiques du Honor 8 Pro

Le Honor 8 Pro est destiné à prendre la place de flagship de la marque chinoise et à remplacer le Honor 8. Pour ce faire, le smartphone change quelques détails de design notamment en optant pour un dos en métal contrairement à l'habituel dos en verre.



Mais c'est surtout au niveau matériel que le Honor 8 Pro se différencie des autres smartphones de la marque : il a de quoi attirer les plus exigeants, pour un prix qui reste malgré tout élevé : 549 euros. On est certes loin des prix d'un Samsung Galaxy S8 ou du futur iPhone 8, mais il reste un smartphone haut de gamme.



Les meilleurs smartphones haut de gamme en 2017

Le Honor 8 Pro dispose d'un écran LCD de 5,7 pouces Full HD, avec une définition de 2.560*1.440 pixels. Moins épais que le Honor 8, il est toutefois plus large et plus long : ses dimensions exactes sont 157*77,5*6,97 millimètres.



Cette taille supérieure lui permet d'embarquer une nouvelle batterie avec plus de capacité, 4.000 mAh lui permettant, selon le constructeur, jusqu'à 2 jours d'autonomie en utilisation normale. Mais il y a fort à parier que les acheteurs ne devraient pas en bénéficier.



En effet, le Honor 8 Pro a tout pour être utilisé de manière intensive : un processeur huit coeurs Kirin 960 et une puce graphique ARM Mali-G71 MP8 permettent un usage majeur de ses capacités graphiques ; le tout agrémenté de 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage.



Le double capteur photo de 12 Mpx à l'arrière permet de filmer en ultra HD 4K : pas étonnant que la marque vende son smartphone en pack avec un trépied.



