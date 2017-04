Le clavier mécanique Logitech G413 en photos

© Logitech Si le marché des PC est en berne, un secteur porte sa croissance : les jeux-vidéo. Les constructeurs de matériel se sont engouffrés dans ce filon depuis plusieurs années et Logitech a été un des premiers à développer des périphériques dédiés aux joueurs. En avril 2017 il dévoile son dernier clavier mécanique avec la technologie maison Romer-G.



Deux versions pour un clavier haut de gamme à prix abordable

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.



Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "offrent une frappe 25 % plus rapide que les touches mécaniques standard". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.



Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium « de qualité aéronautique » précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.



Retrouvez également notre guide d'achat des meilleurs claviers gamer Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium «» précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

© Logitech Si le marché des PC est en berne, un secteur porte sa croissance : les jeux-vidéo. Les constructeurs de matériel se sont engouffrés dans ce filon depuis plusieurs années et Logitech a été un des premiers à développer des périphériques dédiés aux joueurs. En avril 2017 il dévoile son dernier clavier mécanique avec la technologie maison Romer-G.



Deux versions pour un clavier haut de gamme à prix abordable

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.



Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "offrent une frappe 25 % plus rapide que les touches mécaniques standard". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.



Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium « de qualité aéronautique » précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.



Retrouvez également notre guide d'achat des meilleurs claviers gamer Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium «» précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

© Logitech Si le marché des PC est en berne, un secteur porte sa croissance : les jeux-vidéo. Les constructeurs de matériel se sont engouffrés dans ce filon depuis plusieurs années et Logitech a été un des premiers à développer des périphériques dédiés aux joueurs. En avril 2017 il dévoile son dernier clavier mécanique avec la technologie maison Romer-G.



Deux versions pour un clavier haut de gamme à prix abordable

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.



Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "offrent une frappe 25 % plus rapide que les touches mécaniques standard". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.



Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium « de qualité aéronautique » précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.



Retrouvez également notre guide d'achat des meilleurs claviers gamer Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium «» précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

© Logitech Si le marché des PC est en berne, un secteur porte sa croissance : les jeux-vidéo. Les constructeurs de matériel se sont engouffrés dans ce filon depuis plusieurs années et Logitech a été un des premiers à développer des périphériques dédiés aux joueurs. En avril 2017 il dévoile son dernier clavier mécanique avec la technologie maison Romer-G.



Deux versions pour un clavier haut de gamme à prix abordable

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.



Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "offrent une frappe 25 % plus rapide que les touches mécaniques standard". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.



Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium « de qualité aéronautique » précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.



Retrouvez également notre guide d'achat des meilleurs claviers gamer Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium «» précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

© Logitech Si le marché des PC est en berne, un secteur porte sa croissance : les jeux-vidéo. Les constructeurs de matériel se sont engouffrés dans ce filon depuis plusieurs années et Logitech a été un des premiers à développer des périphériques dédiés aux joueurs. En avril 2017 il dévoile son dernier clavier mécanique avec la technologie maison Romer-G.



Deux versions pour un clavier haut de gamme à prix abordable

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.



Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "offrent une frappe 25 % plus rapide que les touches mécaniques standard". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.



Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium « de qualité aéronautique » précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.



Retrouvez également notre guide d'achat des meilleurs claviers gamer Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium «» précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

© Logitech Si le marché des PC est en berne, un secteur porte sa croissance : les jeux-vidéo. Les constructeurs de matériel se sont engouffrés dans ce filon depuis plusieurs années et Logitech a été un des premiers à développer des périphériques dédiés aux joueurs. En avril 2017 il dévoile son dernier clavier mécanique avec la technologie maison Romer-G.



Deux versions pour un clavier haut de gamme à prix abordable

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.



Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "offrent une frappe 25 % plus rapide que les touches mécaniques standard". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.



Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium « de qualité aéronautique » précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.



Retrouvez également notre guide d'achat des meilleurs claviers gamer Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium «» précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

© Logitech Si le marché des PC est en berne, un secteur porte sa croissance : les jeux-vidéo. Les constructeurs de matériel se sont engouffrés dans ce filon depuis plusieurs années et Logitech a été un des premiers à développer des périphériques dédiés aux joueurs. En avril 2017 il dévoile son dernier clavier mécanique avec la technologie maison Romer-G.



Deux versions pour un clavier haut de gamme à prix abordable

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.



Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "offrent une frappe 25 % plus rapide que les touches mécaniques standard". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.



Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium « de qualité aéronautique » précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.



Retrouvez également notre guide d'achat des meilleurs claviers gamer Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium «» précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

© Logitech Si le marché des PC est en berne, un secteur porte sa croissance : les jeux-vidéo. Les constructeurs de matériel se sont engouffrés dans ce filon depuis plusieurs années et Logitech a été un des premiers à développer des périphériques dédiés aux joueurs. En avril 2017 il dévoile son dernier clavier mécanique avec la technologie maison Romer-G.



Deux versions pour un clavier haut de gamme à prix abordable

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.



Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "offrent une frappe 25 % plus rapide que les touches mécaniques standard". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.



Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium « de qualité aéronautique » précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.



Retrouvez également notre guide d'achat des meilleurs claviers gamer Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium «» précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

© Logitech Si le marché des PC est en berne, un secteur porte sa croissance : les jeux-vidéo. Les constructeurs de matériel se sont engouffrés dans ce filon depuis plusieurs années et Logitech a été un des premiers à développer des périphériques dédiés aux joueurs. En avril 2017 il dévoile son dernier clavier mécanique avec la technologie maison Romer-G.



Deux versions pour un clavier haut de gamme à prix abordable

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.



Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "offrent une frappe 25 % plus rapide que les touches mécaniques standard". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.



Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium « de qualité aéronautique » précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.



Retrouvez également notre guide d'achat des meilleurs claviers gamer Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.

Logitech lance donc son nouveau clavier gamer déjà disponible à l'achat. Le constructeur a mis l'accent sur le prix ! Le Logitech G413 affiche un prix conseillé de 99,99 euros. Un coût plutôt réduit pour un clavier qui promet des performances accrues.Disponibles en deux versions : la Carbon au rétroéclairage rouge et la Silver au rétroéclairage blanc. Les deux disposent de la technologie d'interrupteurs mécaniques Romer-G qui, selon Logitech, "". Idéal pour les joueurs nécessitant de réduire leur temps de réaction. Une rapidité rendue possible par cette technologie qui offre un parcours d'activation de 1,5 millimètres.Le G143 est conçu pour durer : le clavier est construit en aluminium «» précise Logitech ; le boîtier est en alliage 5052 aluminium/magnésium. Anodisé et brossé, il propose une qualité supérieure alliant performances et design.Relié en USB à l'ordinateur, il intègre également un port USB permettant de relier un casque ou une souris. Pour les joueurs qui aiment personnaliser les touches Fn (fonction) de leur clavier, le Logitech G143 dispose du logiciel maison Logitech Gaming Software permettant d'assigner d'autres fonctions à ces touches que les fonctions multimédia paramétrées par défaut.