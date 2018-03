Le casque de réalité virtuelle Vive Pro en photos

La réalité virtuelle se développe mais les périphériques restent assez chers. HTC, leader avec sa gamme Vive, ne vient pas résoudre ce deuxième problème avec son tout dernier casque, le Vive Pro, dont les pré-commandes sont désormais ouvertes. Annoncé lors du CES 2018, ce dernier se présente comme la deuxième génération de casques Vive et donc comme le plus abouti de HTC sur le marché.



Ecrans AMOLED et casque audio intégré

Le casque Vive Pro améliore en grande partie la qualité de l'image puisqu'il embarque deux écrans AMOLED dotés d'une résolution de 2.880*1.600 pixels. En comparaison, le HTC Vive dispose de deux écrans AMOLED mais d'une définition moindre, seulement 2.160*1.200 pixels. L'amélioration de la qualité d'image est donc de 78 %.



Mais le Vive Pro ajoute également un casque audio directement intégré au casque de réalité virtuelle. Il permet ainsi une meilleure immersion grâce, notamment, à un rendu sonore 3D haute définition (certifié Hi-Res).



Naturellement, il va falloir disposer d'un ordinateur qui tienne la route : HTC recommande d'avoir au minimum un processeur Intel Core i5-4590 ou un AMD FX 8350. Côté carte graphique, il faudra une GeForce GTX 1060 ou une Radeon RX 480. Niveau RAM, en revanche, le casque n'est pas trop gourmand : 4 Go suffisent, c'est moins que pour certains jeux AAA.



Cet ordinateur puissant est cher. Pour bénéficier de l'expérience VR et s'offrir le Vive Pro avec 6 mois d'abonnement à la plateforme Viveport, il faut compter la coquette somme de 879 euros.



Les livraisons sont annoncées pour avril 2018, sans date précise, et varieront sans aucun doute en fonction de la demande.

