Le boîtier gaming Gigabyte Aorus GTX 1070 en photos

La nécessité, pour les nouveaux jeux, d'avoir des cartes graphiques très performantes peut poser problème à certains utilisateurs, surtout ceux qui n'ont qu'un ordinateur portable : comment faire pour jouer aux jeux AAA sans changer de machine ? Les box gaming sont là pour ça. Gigabyte vient de dévoiler sa toute dernière création plutôt impressionnante.



Une Nvidia Geforce GTX 1070 Overclockée directement intégrée

Le nouveau boîtier gaming Aorus GTX 1070 de Gigabyte devrait répondre à toutes les exigences des gamers qui ne peuvent pas (ou ne veulent pas) changer. Surtout les propriétaires d'ordinateur portable qui n'est pas spécialement conçu pour le jeu.



Le boîtier embarque en effet, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1070 avec ses 8 Go de mémoire RAM GDDR5 et un GPU cadencé, en mode gaming, entre 1 721 MHz et 1 531 Mhz. Mais Gigabyte a pensé aux plus exigeants avec un mode Overclocking intégré permettant de pousser la puce graphique entre 1 746 MHz et 1 556 MHz.



Si la taille du boîtier reste relativement petite, 21,2 x 96 x 16,2 centimètres, son poids est élevé : 2,36 kilos. Compatible Quick Charge 3.0 et Power Delivery 3.0, il se relie à l'ordinateur par un câble Thunderbold 3.



Il dispose de 4 sorties vidéo pour le multi-écran : 1 HDMI, 2 DVI-D et 1 DisplayPort. Et de plusieurs sorties USB 3 où il est possible de brancher tous les périphériques nécessaires pour jouer.



Fourni avec tous ses accessoires dont un sac pour le transport, le boîtier Aorus GTX 1070 affiche un prix malgré tout élevé : 599 dollars. Mais en échange de cette somme, il y a la possibilité de jouer sans contraintes (ou presque) aux jeux les plus exigeants.



