La voiture électrique volante Lilium Jet en photos

Une voiture volante à décollage vertical

L'un des problèmes majeurs pour faire du vol le moyen de transport de demain est la question du décollage : les avions ont besoin de pistes et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir en disposer d'une. C'est ce qui a freiné le développement des voitures volantes depuis toujours car plusieurs entreprises s'y sont déjà essayées.



L'entreprise allemande Lilium semble avoir résolu ce problème grâce à son prototype de voiture volante électrique. La particularité de leur modèle, appelé Lilium Jet, est qu'il est capable de décoller à la verticale. Il rentre donc, comme les hélicoptères, dans la catégorie des ADAV (Aéronef à Décollage et Atterrisage Verticaux).



100 % électrique, pour s'inscrire dans la tendance du moment dans l'industrie automobile et dans l'industrie aéronautique, Lilium Jet serait capable, selon ses créateurs, d'atteindre une vitesse de pointe de 300 kilomètres par heure et de voler sur plus de 300 kilomètres. L'avancée technique majeure est la propulsion que permettent les 36 moteurs électriques dont 24 qui servent à la fois pour le décollage, pour l'atterrissage et pour le déplacement dans les airs.



Lilium a mené avec succès un test de vol de son prototype en avril 2017 dans un aérodrome proche de Munich. Un succès qui pourrait garantir à l'entreprise des investissements majeurs pour développer ce prototype afin d'en faire un projet commercial viable. Les créateurs estiment que Lilium pourrait devenir un nouveau service de taxi à la demande mais il y a fort à parier que quelques fortunés, partout dans le monde, ne manqueront pas de vouloir la leur.



Voir aussi :

AeroMobil ouvre les précommandes pour sa voiture volante

Vous pouvez désormais acheter une voiture volante



