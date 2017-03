Nvidia lance la GeForce GTX 1080 Ti à 11 Go de RAM

L'attente est terminée : comme prévu Nvidia a lancé le 1er mars 2017, lors une conférence de presse, sa dernière création. Il s'agit de la GeForce GTX 1080 Ti qui est, selon le constructeur, la carte graphique la plus rapide du marché. Nvidia a profité de la Game Developers Conference (GDC) pour l'annoncer au monde entier.



La GTX 1080 Ti : la plus puissante derrière la Titan X Pascal

Nvidia avait déjà marqué les esprits lors de la sortie de la Titan X Pascal, la carte graphique la plus puissante du marché mais dont le prix était élevé pour le grand public : avec ses 12 Go de RAM, elle dépassait allègrement les 1 300 euros. A part quelques joueurs capables de dépenser une telle somme, elle se destine surtout à un marché professionnels.



NVIDIA GeForce GTX Titan X : la plus rapide à 1 200 euro ?

Avec la GTX 1080 Ti, Nvidia veut proposer un produit bien plus abordable puisqu'elle devrait être vendue pour 699 dollars, soit environ la moitié du prix de sa grande sœur dont elle récupère, toutefois, l'architecture de base. Toutefois, lors du lancement seule la Founders Edition sera disponible et sera légèrement plus chère que la version normale.



Pour ce prix, les joueurs pourront bénéficier de 11 Go de RAM GDDR5X 352 bits cadencée à 11 000 Mhz. Armée d'un GPU GP102, comme la Titan X, elle bénéficie de 3584 unités de calcul, soit 1024 de plus que



Par rapport à la GTX 1080, d'ailleurs, Nvidia annonce des performances augmentées de 35 % pour la version Ti : de quoi en faire la nouvelle carte préférée des joueurs désirant des performances exceptionnelles pour les jeux AAA.



Les précommandes seront ouvertes le 2 mars 2017 pour la GTX 1080 Ti Founders Edition dont la livraison est attendue pour le 10 mars 2017. A noter également qu'à la suite de ce lancement, la GTX 1080 baisse de prix. Sans compter que Radeon, concurrent de longue date de Nvidia, devrait également lancer sa nouvelle gamme, appelée « Vega », dans le courant de l'année 2017. Reste à savoir qui, des deux constructeurs, prendra le dessus.



