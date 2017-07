On découvre la Nintendo NEW 2DS XL en photos

La Nintendo NEW 2DS XL est livrée dans un packaging plutôt bien pensé, et plus compact que celui de la Nintendo NEW 3DS standard. Rappelons que la dernière-née de Nintendo sera disponible en Blanc/Orange, ainsi qu'en Bleu/Noir, comme notre modèle de test. Un noir glossy, qui a vite tendance à collecter les traces de doigts, tant sur le dessus (légèrement strié) de la console, qu'au niveau des bordures de l'écran.

Au bas de la Nintendo NEW 2DS XL, on retrouve le bouton d'allumage, les différents témoins lumineux (charge, WiFi...), l'entrée jack 3,5 mm, le stylet, ainsi qu'une petite trappe, pas forcément facile d'accès, qui cache... le port cartouche.



En effet, si les premières générations de DS/3DS disposaient d'un port cartouche sur le dessus, et que l'on venait de s'habituer au port de la NEW 3DS (situé sur la tranche inférieur), voilà que Nintendo vient cacher ce même port sur cette NEW 2DS XL. Étonnant... Il faudra voir si cela s'avère désagréable ou non à l'usage.

Sur la tranche supérieure de la machine, on retrouve les quatre boutons de la NEW 3DS (R, ZR, L, ZL), sans oublier le port de recharge. La caméra interne est toujours de la partie, mais dépasse légèrement de la machine une fois la NEW 2DS XL refermée.

Le dessus de la NEW 2DS XL arbore une finition striée. Notez au passage la nouvelle charnière, qui abrite la caméra frontale. Certains trouveront cela assez vilain en termes de design, d'autres n'y prêteront même pas attention.

Une autre photo du dessus de la machine, permettant d'apprécier le rendu strié de la console. Dans le coin, le logo Nintendo. Plutôt agréable à l'oeil.

La NEW 2DS XL ici aux côtés de la NEW 3DS standard. La NEW 2DS XL bénéficie bien sûr d'écrans plus larges, mais on regrette néanmoins un look un peu plus aseptisé ici au niveau des boutons. Notez au passage la nouvelle position de la caméra frontale, située sur la charnière de la console, et non plus au-dessus de l'écran supérieur, comme sur la NEW 3DS.

Toujours les NEW 2DS XL et NEW 3DS, cette fois vues de dessus, capot fermé. On pourrait croire que la NEW 2DS XL fait l'impasse sur les capteurs photos 3D, mais ces derniers sont toujours bien présents et situés ailleurs.

En effet, Nintendo a placé les deux capteurs photo de la NEW 2DS XL sur le dessous de la console. Un choix étonnant, même si, en pratique, cela ne devrait pas changer grand chose à la capture de clichés avec la console portable.

Voilà qui permet de comparer le positionnement de la caméra frontale sur les deux machines. La Nintendo NEW 2DS XL se pare d'un design plus épuré globalement, et qui semble plus solide à première vue, sans doute pour s'ouvrir à un public toujours plus large (et pas forcément très délicat).

Retour sur la tranche inférieure, avec la NEW 3DS posée sur la NEW 2DS XL. Cela permet de parfaitement repérer les petits ajustements opérés par Nintendo, mais également de retrouver le port cartouche de la NEW 2DS XL, situé au même endroit que celui de la NEW 3DS, mais désormais abrité par un petit clapet.