La mise à jour PS4 4.50 en détail et en photos

Les joueurs de Playstation 4 peuvent, depuis le 9 mars 2017, bénéficier de la dernière mise à jour du système de leur console, la version 4.50. Une version améliorée qui apporte de grosses nouveautés, tant sur le plan esthétique que sur le plan pratique : stockage étendu et jeu entre amis rendu plus simple sont, entre autres, au rendez-vous.



Le logiciel PS4 s'offre une mise à jour majeure en mars 2017

La grosse mise à jour proposée par la version 4.50 du logiciel de la PS4 est sans aucun doute la possibilité d'utiliser des disques durs externes pour stocker et lancer les jeux. Une manière d'augmenter le stockage disponible qui, comme tout le monde le sait, est limité. Désormais, une simple clé USB 3.0 suffit pour augmenter l'espace disque disponible.



Il est possible, une fois la clé USB formatée, de déplacer des jeux sur celle-ci : ils seront alors jouables dès lors que la clé est branchée sur la PS4. Ça permet aux joueurs de prioriser les jeux disponibles : les jeux dédiés, par exemple, aux soirées entre amis peuvent ainsi être stockés sur le disque dur externe et libèrent de l'espace pour des jeux plus récents ou pour les jeux préférés de l'utilisateur.



Le chat entre amis et la création de parties en ligne a été facilité : il est désormais possible d'en créer via le menu rapide au sein même de la partie.



Les propriétaires d'une PS4 Pro profitent d'une mise à jour exclusive : le Boost Mode. Celui-ci permet d'améliorer les graphismes des jeux sortis avant la PS4 Pro. Mais Sony prévient que certains jeux pourraient mal supporter ce nouveau mode.



D'autres nouvelles fonctionnalités sont ajoutées avec la mise à jour 4.50, comme la possibilité d'utiliser une capture d'écran d'un jeu en tant que fonds pour l'écran d'accueil de la console, une amélioration des graphismes lors de la sortie du mode VR ou encore plus d'options de personnalisation et de confidentialité dans le fil d'activité.

