IBM Q : l'ordinateur quantique d'IBM se précise

IBM conseille aux développeurs de commencer à programmer

L'ère de l'ordinateur quantique n'est pas encore arrivée, mais elle ne devrait pas être loin. C'est en tout cas ce que croit IBM et ce que le groupe espère : il veut commercialiser le plus vite possible le premier ordinateur quantique pour une utilisation professionnelle. Sans donner de date précise, le groupe conseille aux développeurs de commencer à programmer avec cette nouvelle technologie.



L'intérêt pour l'ordinateur quantique est réel : les capacités de stockage et de calcul seront largement améliorées, ce qui devrait ouvrir la voie à de nouvelles technologies et de nouveaux usages. Mais ça nécessite aussi de développer de nouveaux logiciels, chose qu'IBM demande aux programmeurs qui s'intéressent à cette nouvelle technologie.



Watson va être un "énorme moteur" pour IBM

Pour ce faire, le groupe a lancé en 2016 la Quantum Experience. Il s'agit, pour les développeurs, d'avoir un accès distant à un ordinateur capable de travailler avec 5 qbits. L'API et l'accès sont gratuits et permettront à IBM de continuer ses recherches de son côté, tout en bénéficiant du travail des programmeurs. En un an, quelque 40 000 utilisateurs ont réalisé près de 275 000 expériences sur cette API.



L'ordinateur quantique d'IBM a, de son côté, été amélioré et peut désormais fonctionner avec plus de 20 qbits. Mais ce n'est pas assez : l'objectif est d'atteindre les 50 qbits. A ce moment-là, l'ordinateur quantique sera plus puissant que le plus puissant superordinateur du monde. Mais les ordinateurs quantiques présentent un problème majeur, lié à leur nature : les qbits sont instables. Ce nouveau type d'ordinateurs ne devrait donc, en tout cas dans l'état actuel de la technologie, n'être commercialisé que sous la forme de cloud computing.



