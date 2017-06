L’enceinte JBL Pulse 3 en photos

Une enceinte Bluetooth qui peut se relier... à 99 autres

La JBL Pulse est bien connue du grand public du fait de son côté très coloré : elle est lumineuse. La Pulse 2 l'était déjà et la Pulse 3 ne change pas cet atout idéal en soirée. Mais il y a une différence de taille entre la 2 et la 3 : si la lumière de la Pulse 2 provenait de l'intérieur de la grille des hauts-parleurs, la Pulse 3 ne manque pas de rappeler les lampes à plasma (ou lampes à lave) qui ont connu un grand succès dans les années 70 et 80.



Côté son, la Pulse 3 se dote d'un haut-parleur de plus que la précédente version, soit 3 en tout, ce qui lui permet une diffusion à 360 degrés selon le constructeur. Le changement de design au niveau des lumières, entraîne également un changement au niveau de la connectique et des boutons : ils se trouvent sur le bas de l'enceinte et non sur le côté comme c'était le cas dans la Pulse 2.



Avec une autonomie de 12 heures (améliorée de 2 heures) et une certification IPX7 contre l'eau, la Pulse 3 devrait trouver facilement sa place sur les plages ou autour des piscines. D'autant plus que si elle peut se relier à une source audio par le biais d'une prise jack, elle peut se connecter en Bluetooth (4.2) à un smartphone. Ce dernier permettra également d'utiliser l'application dédiée pour changer les couleurs et les jeux de lumière.



Grosse nouveauté : le JBL Connect+. L'évolution du JBL Connect intégré à la Pulse 3 permet de raccorder jusqu'à 100 enceintes simultanément. Il vous faudra, en revanche, y mettre le prix : elle sera commercialisée en août 2017 au prix de 270 euros. Par conséquent, vous devrez dépenser la coquette somme de 27 000 euros pour vous en offrir 100.



Et inutile d'espérer relier votre Pulse 2 : le système JBL Connect+ n'est pas rétrocompatible avec les appareils disposant du JBL Connect.



