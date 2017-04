Volez avec le Flyer de Kitty Hawk !

© Kitty Hawk

Un prototype totalement électrique et légal ... aux USA !

Une sortie pour la fin de l'année

Ce prototype présenté dans une vidéo est totalement fonctionnel : il permet déjà de voler, pour peu que vous soyez au-dessus de l'eau. La société précise même que le modèle est parfaitement sûr puisqu'il a été testé et qu'il est même légal de le conduire aux Etats-Unis, pour peu que vous soyez dans certaines zones peu peuplées.C'est là la plus grosse déception pour les français : le Flyer n'est pour l'instant légal qu'aux USA. Il n'est d'ailleurs pas prêt de le devenir en France, puisque l'entreprise elle-même ne souhaite pas exporter son produit. Ceux qui, à terme, voudraient l'acheter devront donc aller le chercher eux-même aux Etats-Unis puis l'importer à leurs frais.Chez Kitty Hawk, on en est sûr : d'ici à la fin de l'année, il sera possible d'acheter le Flyer. C'est d'ailleurs pour ça que la société propose à ceux qui le veulent de devenir membre pour 100$ pour 3 ans. Les membres ont accès à des vidéos ou des événements exclusifs, mais aussi à une réduction de 2 000$ pour ceux qui achèteraient le Flyer !Pour autant, il est important de se souvenir que le produit que nous allons vous montrer n'est qu'un prototype. Selon l'entreprise, «».Alors, le Flyer vous fait rêver ?