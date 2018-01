Jooki : l’enceinte pour enfants avec des figurines en photos

© Jooki Si le CES est l'occasion de découvrir des innovations majeures par des géants comme Facebook, Intel ou encore Google, des entreprises plus modestes en profitent pour sortir du lot. C'est le cas de Muuselabs, une entreprise belge présente au CES 2018 de Las Vegas avec une enceinte dédiée aux enfants.



Une figurine pour jouer une playlist

Muuselabs a présenté au CES 2018 Jooki, son enceinte pour enfants. Elle a la particularité de mêler supports physiques et musique immatérielle dans un monde où le CD est en déclin (même si le vinyle retrouve une seconde jeunesse). De plus, elle ajoute une dimension ludique : l'enceinte se transforme en un véritable jeu.



The Verge



Mais si les parents contrôlent la musique c'est l'enfant qui décide ce qu'il veut écouter, lui laissant de fait une certaine liberté. Pour ce faire chaque playlist est associée à une figurine qui dispose d'une puce RFID. Les figurines sont de divers type : chevalier, renard, dragon... elles sont donc de véritable petits jouets.



Lorsque la figurine est placée au centre de l'enceinte Jooki elle va activer la playlist qui lui a été assignée. Sans fil et rechargeable par un simple câble USB, Jooki deviendra donc un véritable partenaire de jeux tout en enseignant aux enfants le plaisir de la musique et même un peu le plaisir des supports physiques... avant qu'ils ne passent leur vie à écouter des chansons sur smartphone.



Muuselabs a présenté au CES 2018 Jooki, son enceinte pour enfants. Elle a la particularité de mêler supports physiques et musique immatérielle dans un monde où le CD est en déclin (même si le vinyle retrouve une seconde jeunesse). De plus, elle ajoute une dimension ludique : l'enceinte se transforme en un véritable jeu.Comme le signale The Verge , l'enceinte est reliée à une application Android ou iOs qui est donc contrôlée par les parents. Ainsi faisant, pas de risque que le petit bout-de-chou se retrouve à écouter des morceaux aux paroles parfois très dures ou sexuelles comme il en passe souvent à la radio. Les parents ont le contrôle de tout et peuvent créer des playlists adaptées.Mais si les parents contrôlent la musique c'est l'enfant qui décide ce qu'il veut écouter, lui laissant de fait une certaine liberté. Pour ce faire chaque playlist est associée à une figurine qui dispose d'une puce RFID. Les figurines sont de divers type : chevalier, renard, dragon... elles sont donc de véritable petits jouets.Lorsque la figurine est placée au centre de l'enceinte Jooki elle va activer la playlist qui lui a été assignée. Sans fil et rechargeable par un simple câble USB, Jooki deviendra donc un véritable partenaire de jeux tout en enseignant aux enfants le plaisir de la musique et même un peu le plaisir des supports physiques... avant qu'ils ne passent leur vie à écouter des chansons sur smartphone.Jooki est d'ores et déjà disponible sur le site officiel pour le prix de 199 euros (avec 5 figurines incluses).

