Les jeux les plus tendances sur smartphone en 2016

Clash Royale

Le studio finlandais SuperCell décroche la première place avec Clash Royal. Le descendant de Clash of Clans reprend l'univers médiéval déjà connu du public en ajoutant un gameplay différent.



Très addictif, le jeu se base sur la construction d'un château avec des défenses et des bâtiments. Après avoir développé son armée et ses ressources, le joueur a ensuite la possibilité d'attaquer d'autres joueurs. La finalité est de rejoindre un clan pour y affronter d'autres groupes de joueurs.



Télécharger Clash Royale sur Android (disponible également sur iPhone)

Alto's Adventure

Au cœur des montagnes, partez à la recherche des lamas. Si le jeu a une durée de vie très courte, le joueur dispose d'une bon gameplay (figures acrobatiques). Le personnage d'Alto doit réussir la mission en évitant les obstacles. Au total, 9 niveaux différents sont disponibles. A noter, en collectant le plus de pièces, le joueur peut débloquer des gadgets.(Prix : 0,99 euros).



Vector 2

Trois après la sortie du premier numéro, Vector revient avec un nouvel opus. Le principe reste identique à la première version. Le joueur incarne un jeune homme génétiquement modifié qui doit s'évader d'un laboratoire. Dans ces péripéties, le personnage est amené à esquiver des obstacles ou des pièges.



Inconvénient pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, le jeu est intégralement en langue anglaise. Comparé au premier, on remarque qu'il y a moins de pubs intempestives. (Prix : Gratuit, incluant achat in-app).



Super Mario Run

Le plombier au chapeau rouge revient en forme cette année. Développé par Nintendo, Super Mario Run propose une version gratuite qui permet au joueur de terminer le premier monde. Au total six mondes sont disponibles avec des niveaux de difficultés de plus en plus élevés. Le mode « Défi » offre une suite au joueur après avoir terminé le jeu. (Prix : 9,99 euros).



Asphalt Xtreme

Développé par Gameloft sur PC et mobiles, ce jeu de course permet au joueur de choisir entre 35 « monstres mécaniques » (voiture de rallye, SUV, camion, buggy, pick-up, etc.). Pour ce titre jouable en mode multi-joueurs avec 8 compétiteurs, le développeur a obtenu la licence de Mercedes, Jeep, Ford, Dodge ou encore Chevrolet.



Dans le cadre d'une utilisation optimale, l'utilisateur devra posséder au minimum 1 Go dans l'espace de stockage de son appareil. (Prix : Gratuit, incluant achat in-app).



The Trail

Lancé début novembre en France, ce jeu de rôle est la nouvelle réalisation du game designer britannique Peter Molyneux (à l'origine de Populous et Fable ). Co-crée par son studio indépendant 22Cans et Kongregate, The Trail se rapproche d'Oregon Trail.



Le but : guider des randonneurs dans leurs aventures vers la ville d'Eden Falls. Le joueur incarne un explorateur qui devra découvrir des terres inconnues pour se nourrir, s'installer et améliorer la ville. (Prix : Gratuit, incluant achat in-app).



The Room 3

Très populaire sur Android, ce jeu d'énigmes mêle la logique et l'observation. Le gameplay évolue, le joueur a notamment la possibilité de regarder à l'intérieur d'objets. A chaque niveau, une nouvelle série d'énigmes liées à différents objets est à résoudre. Par rapport aux deux versions précédente, on notera une légère amélioration au niveau des graphismes et dans la fluidité.



Apollo Justice Ace Attorney

Dans l'univers de la série Capcom et des mangas japonais, Apollo Justice Ace Attorney invite les joueurs à enquêter sur les lieux des crimes. Recherche de preuves, interrogation de témoins... le joueur est en pleine immersion aux cœurs des affaires criminelles. Il doit rétablir la vérité et défendre la peau de son client devant la justice. Pour rappel, Apollo Justice est le quatrième chapitre de la saga mettant en scène le célèbre avocat Phoenix Wright (lancé sur DS en 2007).



Final Fantasy IX

Square Enix a créé la sensation cette année entre la sortie de Final Fantasy XV sur PS4 et Final Fantasy IX sur smartphone. Composée d'une très bonne ergonomie et d'un graphisme 3D, la version mobile a reçu des critiques positives. Petit bémol pour les fans de la licence, il faut disposer de plus de 8 Go dans son espace de stockage pour installer le jeu et pouvoir y jouer. Prix : 16,99 euros sur Android et iOS.



