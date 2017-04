Sélection de jeux rétro sur iOS

FINAL FANTASY sur iOS FINAL FANTASY est à 7,99 € Le télécharger sur iTunes

Sorti au Japon en 1987, le premier FINAL FANTASY fut réputé pour son histoire passionnante et ses graphismes attrayants. Le joueur y dirige les quatre Guerriers de la Lumière dans une quête visant à redonner leur éclat aux cristaux pour sauver le monde de l'emprise des Ténèbres.

MEGA MAN X sur iOS MEGA MAN X est à 4,99 € Le télécharger sur iTunes

Megaman X, ou Rockman X au Japon, est la première série dérivée de la franchise Megaman créée par Capcom. Elle a officiellement débuté avec Megaman X en 1993 sur la console Super Nintendo

SPACE INVADERS sur iOS SPACE INVADERS est à 4,99 € Le télécharger sur iTunes

Jouez au roi des jeux de tir, le succès d'arcade qui a révolutionné le monde des jeux vidéos et continue d'envoûter le cœur de tous ses fans ! Utilisez votre canon pour défendre la Terre des vagues d'envahisseurs extra-terrestres !

PAC-MAN sur iOS PAC-MAN est à 4,99 € Le télécharger sur iTunes

Un des jeux vidéo les plus célèbres de l'histoire de l'arcade ! Intronisé au panthéon mondial du jeu vidéo en 2015

Pang Adventures sur iOS Pang Adventures est à 3,99 € Le télécharger sur iTunes

Pang est une célèbre série de jeux d'arcade du début des années 90. Guidez deux frères dans une aventure autour du monde et sauvez l'humanité d'une énorme invasion extraterrestre ! Utilisez votre esprit d'analyse et vos compétences afin d'esquiver les attaques de balles provenant du ciel et ainsi éviter une éradication imminente !

Day of the Tentacle Remastered sur iOS Day of the Tentacle Remastered est à 4,99 € Le télécharger sur iTunes

Sorti en 1993 par LucasArts, Day of the Tentacle, suite du révolutionnaire Maniac Mansion de Ron Gilbert, est un jeu d'aventure et d'énigmes fait de voyages dans le temps et de délires cartoonesques, dans lequel trois compagnons de fortune devront travailler ensemble pour empêcher un maléfique tentacule pourpre et mutant de conquérir le monde !

Another World 20th Anniversary Edition sur iOS Another World 20th Anniversary Edition est à 3,99 € Le télécharger sur iTunes

Publié sur plus d'une douzaine de plateformes depuis ses débuts en 1991, Another World? a acquis le statut d'oeuvre culte auprès des critiques comme des gamers pour son gameplay innovant et sa mise en scène cinématographique avant-gardiste.

DOOM Classic sur iOS DOOM Classic est à 4,99 € Le télécharger sur iTunes

Doom est une série de jeux vidéo de tir à la première personne développé par id Software. Le premier titre de la série ? Doom ? est publié en shareware sur PC en décembre 1993.

Dragon's Lair 30th Anniversary sur iOS Dragon's Lair 30th Anniversary est à 4,99 € Le télécharger sur iTunes

Vous pouvez maintenant apprécier Dragon's Lair confortablement installé dans votre canapé. Cette authentique version arcade comprend toutes les scènes originales que vous avez appréciées, et même une toute nouvelle liste des meilleurs scores mondiaux afin que vous puissiez montrer à quel point vous êtes doué au maniement de l'épée de Dirk. Parmi les bonus, vous trouverez: une fonctionnalité pour regarder l'intégralité du jeu confortablement installé dans votre canapé et pour profiter de la stupéfiante animation de Don Bluth.

Double Dragon Trilogy sur iOS Double Dragon Trilogy est à 2,99 € Le télécharger sur iTunes

Véritable révolution du genre lors de sa sortie sur borne d'arcade en 1987, Double Dragon reste aujourd'hui la référence ultime en matière de beat them all !

TETRIS® FREE sur iOS TETRIS® FREE est gratuit Le télécharger sur iTunes

Venez fêter le 30e anniversaire de Tetris en redécouvrant le jeu ! Tetris est maintenant disponible GRATUITEMENT sur l'App Store. Rejoignez la révolution 1-Touch et découvrez une manière révolutionnaire et inédite de jouer à Tetris ! Le jeu Tetris comme vous ne l'avez jamais vu.

R-TYPE sur iOS R-TYPE est à 1,99 € Le télécharger sur iTunes

Revivez les années 80 avec ce shoot them up du bon vieux temps ! Etant l'un des jeux d'arcade les plus populaires de la décennie, il réveillera en vous de bons souvenirs : le tintement des pièces de monnaie, les sodas pour le peps et les popcorn rassis de la semaine. Allumez votre iPhone ou votre iPad, et préparez-vous à rejouer... à R-Type !