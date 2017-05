Jeux de lumière et EXTRA BASS pour les enceintes SRS-XB40 de Sony 

© Sony A l'approche de l'été, les SRS-XB40, les dernières enceintes de Sony, risquent de séduire les amateurs de fête.



Un système EXTRA BASS

Les dernières enceintes sans fil de Sony ont visiblement été conçues pour les fêtards : outre un système EXTRA BASS qui permet d'optimiser les graves et de renforcer les basses, ces enceintes présentent un système de jeux de lumières, lumières d'enceinte et stroboscope qui vous permettront de créer une ambiance de boite de nuit dans votre salon.



Et la fête peut aussi se faire à l'extérieur, même par temps de pluie : les SRS-XB40 de Sony sont résistantes à l'eau. En outre, l'autonomie de la batterie est de 24h, ce qui vous permet de faire la fête jusqu'au bout de la nuit sans vous soucier de l'interruption de la musique !



Synchronisez jusqu'à dix enceintes

Les enceintes SRS-XB40 fonctionnent en connexion Bluetooth. Et côté fête, Sony voit les choses en grand : jusqu'à dix enceintes sans fil peuvent être connectées via une connexion Bluetooth afin de synchroniser son et éclairage. Voilà de quoi donner une autre dimension à vos soirées ! Par ailleurs, il est possible de connecter jusqu'à trois appareils aux enceintes, afin que chacun puisse jouer son morceau préféré. Pour ceux qui préfèrent les soirées film au calme, la connexion de deux enceintes sans fil permet de bénéficier d'un son stéréo.



Pour la gestion de la musique et du système de lumière, vous avez le choix entre deux applications : Music Center de Sony ou Fiestable.



© Sony A l'approche de l'été, les SRS-XB40, les dernières enceintes de Sony, risquent de séduire les amateurs de fête.



Un système EXTRA BASS

Les dernières enceintes sans fil de Sony ont visiblement été conçues pour les fêtards : outre un système EXTRA BASS qui permet d'optimiser les graves et de renforcer les basses, ces enceintes présentent un système de jeux de lumières, lumières d'enceinte et stroboscope qui vous permettront de créer une ambiance de boite de nuit dans votre salon.



Et la fête peut aussi se faire à l'extérieur, même par temps de pluie : les SRS-XB40 de Sony sont résistantes à l'eau. En outre, l'autonomie de la batterie est de 24h, ce qui vous permet de faire la fête jusqu'au bout de la nuit sans vous soucier de l'interruption de la musique !



Synchronisez jusqu'à dix enceintes

Les enceintes SRS-XB40 fonctionnent en connexion Bluetooth. Et côté fête, Sony voit les choses en grand : jusqu'à dix enceintes sans fil peuvent être connectées via une connexion Bluetooth afin de synchroniser son et éclairage. Voilà de quoi donner une autre dimension à vos soirées ! Par ailleurs, il est possible de connecter jusqu'à trois appareils aux enceintes, afin que chacun puisse jouer son morceau préféré. Pour ceux qui préfèrent les soirées film au calme, la connexion de deux enceintes sans fil permet de bénéficier d'un son stéréo.



Pour la gestion de la musique et du système de lumière, vous avez le choix entre deux applications : Music Center de Sony ou Fiestable.



© Sony A l'approche de l'été, les SRS-XB40, les dernières enceintes de Sony, risquent de séduire les amateurs de fête.



Un système EXTRA BASS

Les dernières enceintes sans fil de Sony ont visiblement été conçues pour les fêtards : outre un système EXTRA BASS qui permet d'optimiser les graves et de renforcer les basses, ces enceintes présentent un système de jeux de lumières, lumières d'enceinte et stroboscope qui vous permettront de créer une ambiance de boite de nuit dans votre salon.



Et la fête peut aussi se faire à l'extérieur, même par temps de pluie : les SRS-XB40 de Sony sont résistantes à l'eau. En outre, l'autonomie de la batterie est de 24h, ce qui vous permet de faire la fête jusqu'au bout de la nuit sans vous soucier de l'interruption de la musique !



Synchronisez jusqu'à dix enceintes

Les enceintes SRS-XB40 fonctionnent en connexion Bluetooth. Et côté fête, Sony voit les choses en grand : jusqu'à dix enceintes sans fil peuvent être connectées via une connexion Bluetooth afin de synchroniser son et éclairage. Voilà de quoi donner une autre dimension à vos soirées ! Par ailleurs, il est possible de connecter jusqu'à trois appareils aux enceintes, afin que chacun puisse jouer son morceau préféré. Pour ceux qui préfèrent les soirées film au calme, la connexion de deux enceintes sans fil permet de bénéficier d'un son stéréo.



Pour la gestion de la musique et du système de lumière, vous avez le choix entre deux applications : Music Center de Sony ou Fiestable.



© Sony A l'approche de l'été, les SRS-XB40, les dernières enceintes de Sony, risquent de séduire les amateurs de fête.



Un système EXTRA BASS

Les dernières enceintes sans fil de Sony ont visiblement été conçues pour les fêtards : outre un système EXTRA BASS qui permet d'optimiser les graves et de renforcer les basses, ces enceintes présentent un système de jeux de lumières, lumières d'enceinte et stroboscope qui vous permettront de créer une ambiance de boite de nuit dans votre salon.



Et la fête peut aussi se faire à l'extérieur, même par temps de pluie : les SRS-XB40 de Sony sont résistantes à l'eau. En outre, l'autonomie de la batterie est de 24h, ce qui vous permet de faire la fête jusqu'au bout de la nuit sans vous soucier de l'interruption de la musique !



Synchronisez jusqu'à dix enceintes

Les enceintes SRS-XB40 fonctionnent en connexion Bluetooth. Et côté fête, Sony voit les choses en grand : jusqu'à dix enceintes sans fil peuvent être connectées via une connexion Bluetooth afin de synchroniser son et éclairage. Voilà de quoi donner une autre dimension à vos soirées ! Par ailleurs, il est possible de connecter jusqu'à trois appareils aux enceintes, afin que chacun puisse jouer son morceau préféré. Pour ceux qui préfèrent les soirées film au calme, la connexion de deux enceintes sans fil permet de bénéficier d'un son stéréo.



Pour la gestion de la musique et du système de lumière, vous avez le choix entre deux applications : Music Center de Sony ou Fiestable.



© Sony A l'approche de l'été, les SRS-XB40, les dernières enceintes de Sony, risquent de séduire les amateurs de fête.



Un système EXTRA BASS

Les dernières enceintes sans fil de Sony ont visiblement été conçues pour les fêtards : outre un système EXTRA BASS qui permet d'optimiser les graves et de renforcer les basses, ces enceintes présentent un système de jeux de lumières, lumières d'enceinte et stroboscope qui vous permettront de créer une ambiance de boite de nuit dans votre salon.



Et la fête peut aussi se faire à l'extérieur, même par temps de pluie : les SRS-XB40 de Sony sont résistantes à l'eau. En outre, l'autonomie de la batterie est de 24h, ce qui vous permet de faire la fête jusqu'au bout de la nuit sans vous soucier de l'interruption de la musique !



Synchronisez jusqu'à dix enceintes

Les enceintes SRS-XB40 fonctionnent en connexion Bluetooth. Et côté fête, Sony voit les choses en grand : jusqu'à dix enceintes sans fil peuvent être connectées via une connexion Bluetooth afin de synchroniser son et éclairage. Voilà de quoi donner une autre dimension à vos soirées ! Par ailleurs, il est possible de connecter jusqu'à trois appareils aux enceintes, afin que chacun puisse jouer son morceau préféré. Pour ceux qui préfèrent les soirées film au calme, la connexion de deux enceintes sans fil permet de bénéficier d'un son stéréo.



Pour la gestion de la musique et du système de lumière, vous avez le choix entre deux applications : Music Center de Sony ou Fiestable.



© Sony A l'approche de l'été, les SRS-XB40, les dernières enceintes de Sony, risquent de séduire les amateurs de fête.



Un système EXTRA BASS

Les dernières enceintes sans fil de Sony ont visiblement été conçues pour les fêtards : outre un système EXTRA BASS qui permet d'optimiser les graves et de renforcer les basses, ces enceintes présentent un système de jeux de lumières, lumières d'enceinte et stroboscope qui vous permettront de créer une ambiance de boite de nuit dans votre salon.



Et la fête peut aussi se faire à l'extérieur, même par temps de pluie : les SRS-XB40 de Sony sont résistantes à l'eau. En outre, l'autonomie de la batterie est de 24h, ce qui vous permet de faire la fête jusqu'au bout de la nuit sans vous soucier de l'interruption de la musique !



Synchronisez jusqu'à dix enceintes

Les enceintes SRS-XB40 fonctionnent en connexion Bluetooth. Et côté fête, Sony voit les choses en grand : jusqu'à dix enceintes sans fil peuvent être connectées via une connexion Bluetooth afin de synchroniser son et éclairage. Voilà de quoi donner une autre dimension à vos soirées ! Par ailleurs, il est possible de connecter jusqu'à trois appareils aux enceintes, afin que chacun puisse jouer son morceau préféré. Pour ceux qui préfèrent les soirées film au calme, la connexion de deux enceintes sans fil permet de bénéficier d'un son stéréo.



Pour la gestion de la musique et du système de lumière, vous avez le choix entre deux applications : Music Center de Sony ou Fiestable.



© Sony A l'approche de l'été, les SRS-XB40, les dernières enceintes de Sony, risquent de séduire les amateurs de fête.



Un système EXTRA BASS

Les dernières enceintes sans fil de Sony ont visiblement été conçues pour les fêtards : outre un système EXTRA BASS qui permet d'optimiser les graves et de renforcer les basses, ces enceintes présentent un système de jeux de lumières, lumières d'enceinte et stroboscope qui vous permettront de créer une ambiance de boite de nuit dans votre salon.



Et la fête peut aussi se faire à l'extérieur, même par temps de pluie : les SRS-XB40 de Sony sont résistantes à l'eau. En outre, l'autonomie de la batterie est de 24h, ce qui vous permet de faire la fête jusqu'au bout de la nuit sans vous soucier de l'interruption de la musique !



Synchronisez jusqu'à dix enceintes

Les enceintes SRS-XB40 fonctionnent en connexion Bluetooth. Et côté fête, Sony voit les choses en grand : jusqu'à dix enceintes sans fil peuvent être connectées via une connexion Bluetooth afin de synchroniser son et éclairage. Voilà de quoi donner une autre dimension à vos soirées ! Par ailleurs, il est possible de connecter jusqu'à trois appareils aux enceintes, afin que chacun puisse jouer son morceau préféré. Pour ceux qui préfèrent les soirées film au calme, la connexion de deux enceintes sans fil permet de bénéficier d'un son stéréo.



Pour la gestion de la musique et du système de lumière, vous avez le choix entre deux applications : Music Center de Sony ou Fiestable.



© Sony A l'approche de l'été, les SRS-XB40, les dernières enceintes de Sony, risquent de séduire les amateurs de fête.



Un système EXTRA BASS

Les dernières enceintes sans fil de Sony ont visiblement été conçues pour les fêtards : outre un système EXTRA BASS qui permet d'optimiser les graves et de renforcer les basses, ces enceintes présentent un système de jeux de lumières, lumières d'enceinte et stroboscope qui vous permettront de créer une ambiance de boite de nuit dans votre salon.



Et la fête peut aussi se faire à l'extérieur, même par temps de pluie : les SRS-XB40 de Sony sont résistantes à l'eau. En outre, l'autonomie de la batterie est de 24h, ce qui vous permet de faire la fête jusqu'au bout de la nuit sans vous soucier de l'interruption de la musique !



Synchronisez jusqu'à dix enceintes

Les enceintes SRS-XB40 fonctionnent en connexion Bluetooth. Et côté fête, Sony voit les choses en grand : jusqu'à dix enceintes sans fil peuvent être connectées via une connexion Bluetooth afin de synchroniser son et éclairage. Voilà de quoi donner une autre dimension à vos soirées ! Par ailleurs, il est possible de connecter jusqu'à trois appareils aux enceintes, afin que chacun puisse jouer son morceau préféré. Pour ceux qui préfèrent les soirées film au calme, la connexion de deux enceintes sans fil permet de bénéficier d'un son stéréo.



Pour la gestion de la musique et du système de lumière, vous avez le choix entre deux applications : Music Center de Sony ou Fiestable.



© Sony A l'approche de l'été, les SRS-XB40, les dernières enceintes de Sony, risquent de séduire les amateurs de fête.



Un système EXTRA BASS

Les dernières enceintes sans fil de Sony ont visiblement été conçues pour les fêtards : outre un système EXTRA BASS qui permet d'optimiser les graves et de renforcer les basses, ces enceintes présentent un système de jeux de lumières, lumières d'enceinte et stroboscope qui vous permettront de créer une ambiance de boite de nuit dans votre salon.



Et la fête peut aussi se faire à l'extérieur, même par temps de pluie : les SRS-XB40 de Sony sont résistantes à l'eau. En outre, l'autonomie de la batterie est de 24h, ce qui vous permet de faire la fête jusqu'au bout de la nuit sans vous soucier de l'interruption de la musique !



Synchronisez jusqu'à dix enceintes

Les enceintes SRS-XB40 fonctionnent en connexion Bluetooth. Et côté fête, Sony voit les choses en grand : jusqu'à dix enceintes sans fil peuvent être connectées via une connexion Bluetooth afin de synchroniser son et éclairage. Voilà de quoi donner une autre dimension à vos soirées ! Par ailleurs, il est possible de connecter jusqu'à trois appareils aux enceintes, afin que chacun puisse jouer son morceau préféré. Pour ceux qui préfèrent les soirées film au calme, la connexion de deux enceintes sans fil permet de bénéficier d'un son stéréo.



Pour la gestion de la musique et du système de lumière, vous avez le choix entre deux applications : Music Center de Sony ou Fiestable.



© Sony A l'approche de l'été, les SRS-XB40, les dernières enceintes de Sony, risquent de séduire les amateurs de fête.



Un système EXTRA BASS

Les dernières enceintes sans fil de Sony ont visiblement été conçues pour les fêtards : outre un système EXTRA BASS qui permet d'optimiser les graves et de renforcer les basses, ces enceintes présentent un système de jeux de lumières, lumières d'enceinte et stroboscope qui vous permettront de créer une ambiance de boite de nuit dans votre salon.



Et la fête peut aussi se faire à l'extérieur, même par temps de pluie : les SRS-XB40 de Sony sont résistantes à l'eau. En outre, l'autonomie de la batterie est de 24h, ce qui vous permet de faire la fête jusqu'au bout de la nuit sans vous soucier de l'interruption de la musique !



Synchronisez jusqu'à dix enceintes

Les enceintes SRS-XB40 fonctionnent en connexion Bluetooth. Et côté fête, Sony voit les choses en grand : jusqu'à dix enceintes sans fil peuvent être connectées via une connexion Bluetooth afin de synchroniser son et éclairage. Voilà de quoi donner une autre dimension à vos soirées ! Par ailleurs, il est possible de connecter jusqu'à trois appareils aux enceintes, afin que chacun puisse jouer son morceau préféré. Pour ceux qui préfèrent les soirées film au calme, la connexion de deux enceintes sans fil permet de bénéficier d'un son stéréo.



Pour la gestion de la musique et du système de lumière, vous avez le choix entre deux applications : Music Center de Sony ou Fiestable.