Int-Ball : le robot-caméra ultra mignon qui flotte dans l’ISS en photos

La robotique et les Japonais c'est une grande histoire d'amour. Non seulement le pays du Soleil Levant est à la pointe des nouvelles technologies robotiques dans quasiment tous les domaines mais, en plus, ils donnent toujours à leurs créations un côté extrêmement « Kawaii ». Int-Ball suit exactement cette logique... et en plus il flotte dans l'espace.



JEM Internal Ball Camera : une caméra robotique à l'intérieur de l'ISS

JEM Internal Ball Camera, Int-Ball pour les intimes, est un projet de l'agence spatiale japonaise en collaboration avec la station spatiale internationale. Le petit robot sphérique est arrivé sur l'ISS le 4 juin 2017 et il a commencé à envoyer sur Terre ses premières images.



Développé par la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) et imprimé en 3D, le robot-caméra n'a ni bras ni jambes mais il est en mesure de se déplacer de manière autonome dans l'ISS. Absence de gravité oblige, il flotte ce qui donne une petite boule avec des gros yeux qui navigue en apesanteur.



Outre son côté mignon, Int-Ball est là pour fournir à la Terre des images de l'intérieur de l'ISS avec la particularité qu'il peut les prendre « du point de vue des astronautes » ainsi que de tous les angles de vue possibles. Il peut enregistrer des vidéos ainsi que des photo qui sont envoyées sur Terre mais également mises à disposition des astronautes.



L'intérêt est majeur : envoyées sur Terre, les photos permettent de surveiller l'ISS et d'étudier les astronautes ainsi que tous les problèmes qui peuvent survenir lors d'un séjour dans l'espace. Mais, surtout, Int-Ball devrait permettre, à terme, de réduire quasiment à néant une tâche qui représente, selon la JAXA, près de 10 % du temps de travail : prendre des photos.

