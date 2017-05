Des images de Red Dead Redemption 2 pour faire patienter les fans

© Rockstar Games Alors que la sortie de Red Dead Redemption 2 a été décalée au printemps 2018, Rockstar Games a publié des photos inédites du jeu vidéo pour atténuer la déception de ses fans.



La sortie de Red Dead Redemption 2 repoussée

Alors que la sortie du jeu Red Dead Redemption 2 (la suite très attendue de Red Dead Redemption sorti en 2010) sur PlayStation 4 et Xbox One était prévue pour l'automne 2017, Rockstar Games, l'éditeur du jeu, a décidé de repousser son lancement au printemps 2018.



"Nous avons besoin d'un délai supplémentaire afin de nous assurer que nous livrerons la meilleure expérience possible à nos fans", a indiqué l'entreprise sur son site web.



Des informations sur le jeu à venir

Mais pour atténuer la déception des fans qui attendent impatiemment la sortie de ce jeu vidéo, qui se déroule dans les terres sauvages des Etats-Unis au moment de la conquête de l'Ouest, Rockstar Games a publié en exclusivité des captures d'écran de Red Dead Redemption 2.



La firme a par ailleurs précisé qu'elle dévoilerait plus d'informations sur le jeu au cours de l'été, probablement lors de l'E3 qui se tiendra du 13 au 15 juin 2017 à Los Angeles.



