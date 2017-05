Icaros : volez en réalité virtuelle tout en faisant du sport

L'innovation que représente la réalité virtuelle, qui commence à se frayer de plus en plus un chemin dans notre quotidien, permet d'imaginer de nouvelles solutions dans de nombreux domaines. L'entreprise allemande Icaros a décidé de lier cette nouvelle technologie avec une pratique devenue désormais courante : le fitness. C'est ainsi qu'est né le dispositif Icaros, qui permet de faire du sport d'une toute nouvelle manière.



Icaros : du sport et du jeu en même temps

Icaros se présente comme un appareil pour faire du sport, dans le style de ceux qu'on trouve en salle. La différence entre Icaros et un appareil classique est qu'Icaros s'utilise avec un casque de réalité virtuelle, dans le cas présent, un Samsung Gear VR. Ainsi, l'utilisateur va être plongé dans un autre univers, dans lequel il va se déplacer grâce à Icaros.



Comme son nom l'indique, Icaros permet de voler (le nom est évidemment tiré d'Icare, personnage de la mythologie grecque qui se brûla les ailes qu'il avait construites en volant trop près du soleil). Le "joueur" doit donc, dans le premier jeu développé par l'entreprise, réaliser un parcours.



Mais au lieu d'utiliser une manette, il utilise son corps. Via un système de roulements et des capteurs de mouvements, Icaros est en mesure de traduire le mouvement de votre corps dans le jeu. Il faut se pencher à droite pour aller à droite... Et ainsi de suite. Le joueur sera ainsi non seulement en train de jouer, mais également en train de faire travailler ses muscles.



L'entreprise a même déjà développé, après avoir rencontré un important succès aux divers salons high-tech dans lesquels elle était présente, une version "moto" d'Icaros pour reproduire les sensations de la conduite. Un système beaucoup plus abouti que celui que l'on peut trouver dans les salles d'arcade.



Icaros a également développé un jeu de tir pour son système permettant de voler, rendant l'activité physique encore plus ludique. Si Icaros vous intéresse, il va toutefois falloir y mettre le prix. Outre être un appareil assez imposant qui nécessite beaucoup d'espace, il coûte la bagatelle de 7 600 euros.

