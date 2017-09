Hyperloop : les 10 projets gagnants

Le système de transport sur rail ultra-rapide Hyperloop continue de se développer après avoir été lancé par Elon Musk qui a confié son avenir à une entreprise tierce, Hyperloop One. Cette dernière avait demandé que lui soient proposés des projets de routes potentielles, les premières qui pourraient voir la construction de ce transport du futur.



2.600 candidatures, 10 projets gagnants

L'engouement pour Hyperloop a été tel que l'entreprise a reçu plus de 2.600 candidatures et projets, plus ou moins réalistes et viables. Elle a dû faire le tri pour réduire la liste aux seuls 10 projets qui ont été retenus. Cela ne signifie pas que 10 lignes Hyperloop vont voir le jour : les projets retenus sont les plus crédibles mais il reste la question de la construction et de la viabilité économique.



Le projet le plus long est celui reliant Mumbai à Chennal en Inde : 1.102 kilomètres, suivi du projet américain de liaison entre Dallas, Laredo et le port d'Houston qui comporterait un réseau de 1.030 kilomètres. L'intérêt d'Hyperloop se voit directement dans les temps de trajet : Hyperloop promet de relier les 1.102 kilomètres qui séparent Mumbai de Chennal en 63 minutes, soit près de 3 fois moins de temps qu'il n'en faudrait à un TGV.

Au final, les projets gagnants sont plutôt bien répartis sur le Globe :



5 en Amérique du Nord dont 1 au Canada et 4 aux Etats-Unis ;

1 en Amérique centrale, au Mexique, reliant Mexico City à Guadalajara ;

2 en Europe, au Royaume-Uni (bien que dans ce cas-là les deux projets ne risquent pas d'être créés puisque les trajets se chevauchent) ;

2 en Asie, en Inde.

On remarquera l'absence, au niveau des projets gagnants, de l'Europe continentale, de l'Amérique du Sud ou encore de l'Afrique ; et surtout le fait que les projets retenus ne sont que des trajets qui ne traversent qu'un seul pays. Un choix stratégique puisque cela permet de ne pas avoir à convaincre plusieurs gouvernements d'acter un projet dont le coût devrait largement dépasser la dizaine de milliards d'euros. L'engouement pour Hyperloop a été tel que l'entreprise a reçu plus de 2.600 candidatures et projets, plus ou moins réalistes et viables. Elle a dû faire le tri pour réduire la liste aux seuls 10 projets qui ont été retenus. Cela ne signifie pas que 10 lignes Hyperloop vont voir le jour : les projets retenus sont les plus crédibles mais il reste la question de la construction et de la viabilité économique.Le projet le plus long est celui reliant Mumbai à Chennal en Inde : 1.102 kilomètres, suivi du projet américain de liaison entre Dallas, Laredo et le port d'Houston qui comporterait un réseau de 1.030 kilomètres. L'intérêt d'Hyperloop se voit directement dans les temps de trajet : Hyperloop promet de relier les 1.102 kilomètres qui séparent Mumbai de Chennal en 63 minutes, soit près de 3 fois moins de temps qu'il n'en faudrait à un TGV.Au final, les projets gagnants sont plutôt bien répartis sur le Globe :On remarquera l'absence, au niveau des projets gagnants, de l'Europe continentale, de l'Amérique du Sud ou encore de l'Afrique ; et surtout le fait que les projets retenus ne sont que des trajets qui ne traversent qu'un seul pays. Un choix stratégique puisque cela permet de ne pas avoir à convaincre plusieurs gouvernements d'acter un projet dont le coût devrait largement dépasser la dizaine de milliards d'euros.

