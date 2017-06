HomePod : l’assistant personnel pour la maison d’Apple en photos

WWDC 2017 : les principales annonces d'Apple

HomePod : une enceinte qui embarque Siri

Avec son HomePod, Apple ne veut surtout pas rater le marché naissant des assistants personnels pour la maison. Pour ce faire, le groupe a lancé une véritable enceinte qui, avant toute chose, met l'accent sur la qualité du son. Un positionnement différent de celui de Google Home et Amazon Echo, qui misent tout sur l'intelligence artificielle.



HomePod embarque néanmoins Siri, l'assistant personnel d'Apple. Plusieurs annonces de la WWDC 2017 ont concerné Siri en particulier, puisqu'Apple veut, grâce au Deep Learning, l'améliorer. HomePod devrait donc bénéficier de ces nouveautés et, notamment, de la présence de deux nouvelles voix pour Siri, censées être plus naturelles et moins robotiques.



L'enceinte HomePod en elle-même fait 17,2 centimètres de hauteur pour 14,2 centimètres de diamètre. Cylindrique, sa forme ne manque pas de rappeler les assistants personnels de Google et Amazon, bien qu'Apple ait opté pour un design très épuré, comme à son habitude. Deux couleurs sont annoncées : blanc et noir.



L'enceinte est en mesure de comprendre, grâce à sa technologie, les objets qui l'entourent et, notamment, les murs. Elle peut donc adapter le son pour maximiser la qualité en prenant en compte ces données. Elle est en outre compatible avec le système AirPlay 2, ce qui permet de relier plusieurs HomePod entre eux pour avoir un son ambiant dans toute la maison. Naturellement, elle est reliée à Apple Music, le service de streaming musical d'Apple.



Si la qualité du son est la grande différence entre HomePod et Google Home ou encore Amazon Echo, elle entraîne un positionnement différent, au niveau du prix. HomePod est annoncé à 349 dollars.





