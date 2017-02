L'histoire du smartphone en 25 téléphones emblématiques

1984 Le smartphone n'est pas sorti de nulle part, il découle d'une multitude d'innovations, dont certaines sont bien antérieures aux années 2000, sur lesquelles nous allons revenir pour commencer.



Il nous faut donc citer le Motorola DynaTAC 8000X, lancé en 1984, qui est le premier téléphone mobile à avoir été commercialisé. Il pesait près d'1 kg (900 g), disposait d'un répertoire de 30 numéros et offrait une autonomie en communication d'1 h.



Prix de lancement : 3..995 dollars, l'équivalent de 7000 euros aujourd'hui



Pour cette équivalence et pour toutes les suivantes, nous avons converti les dollars en francs ou en euros au cours du lancement, le cas échéant, et utilisé le convertisseur de pouvoir d'achat de l'Insee, qui prend en compte l'inflation. Le smartphone n'est pas sorti de nulle part, il découle d'une multitude d'innovations, dont certaines sont bien antérieures aux années 2000, sur lesquelles nous allons revenir pour commencer.Il nous faut donc citer le Motorola DynaTAC 8000X, lancé en 1984, qui est le premier téléphone mobile à avoir été commercialisé. Il pesait près d'1 kg (900 g), disposait d'un répertoire de 30 numéros et offrait une autonomie en communication d'1 h.Prix de lancement : 3..995 dollars, l'équivalent de 7000 euros aujourd'hui

© Centre Pompidou 1991 En réalité le Bi-Bop n'a aucun lien avec les smartphones contemporains. Mais nous l'incluons malgré tout à notre rétrospective, ne serait-ce que par chauvinisme, et aussi car c'est lui qui a fait démocratiser la téléphonie mobile en France.



Le Bi-Bop est pour rappel une innovation française, lancée par France Télécom en 1991. Sur le plan technique, le Bi-Bop était similaire à un téléphone fixe domestique. Il exploitait d'ailleurs la norme CT2, pour Cordless Telephone generation 2, également employée par des téléphones résidentiels, devancière du DECT contemporain. Il se connectait à des bornes localisées, identifiées par un autocollant sur du mobilier urbain (principalement des lampadaires), et n'était pas capable de passer d'une borne à une autre en cours de fonctionnement (handover).



Prix de lancement : 1..890 francs, l'équivalent de 415 euros

© London Science Museum 1994 L'IBM Simon fut présenté comme « le premier appareil communicant cellulaire au monde ». Il est aujourd'hui considéré comme le premier smartphone de l'histoire, bien que cette notion n'existait pas encore.



Lancé en 1994, 3 ans avant le PalmPilot de US Robotics, il était étonnamment similaire aux smartphones contemporains. Il arborait déjà un design quasi monolithique, avec une face avant essentiellement occupée par un écran tactile, monochrome de 4,5 pouces et de 293 x 160 pixels en l'occurrence. Animé par un processeur x86 cadencé à 16 MHz, il offrait des fonctions téléphone, fax et email.



Prix de lancement : 899 dollars, l'équivalent de 1..230 euros

1996 Ce n'est pas un smartphone non plus, mais le Motorola StarTAC 85 est l'un des téléphones mobiles a avoir contribué à la démocratisation du GSM. C'est le premier téléphone à clapet, ce qui a permis une miniaturisation importante. Le premier modèle, le plus emblématique, se contentait d'un afficheur alphanumérique à 14 caractères. C'est aussi l'un des premiers téléphone à prendre en charge le SMS.



Prix de lancement : environ 1..000 dollars, l'équivalent d'environ 1..200 euros, un prix alors très élevé pour la catégorie

© Collectionerus.ru 1996 La même année, Nokia donne naissance à un nouveau genre de téléphone en inaugurant la série Communicator. Fermé, l'appareil ressemble à un gros téléphone mobile. Mais il s'ouvre comme un ordinateur portable et révèle alors un grand écran monochrome ainsi que, pour la première fois sur un téléphone, un clavier complet. Il repose sur un processeur Intel i386 cadencé à 25 MHz.



Prix de lancement : 800 dollars, l'équivalent de 960 euros

© Collectionerus.ru 1998 Le Nokia 8810 n'a rien d'un smartphone non plus, mais c'est le premier téléphone bijou, misant sur des matériaux nobles et sur un design soigné. On le doit d'ailleurs à un dénommé Frank Nuovo, diplômé de design industriel et d'une université d'art, à qui Nokia a confié en 1995 la direction d'une équipe consacrée au design. Ce designer a ensuite dirigé la marque Vertu.



Prix de lancement : 3..990 francs, l'équivalent de 780 euros

2000 Le voici le premier produit a avoir été présenté comme un « smartphone », c'est-à-dire comme un téléphone intelligent : l'Ericsson R380.



Il n'offrait pas encore la possibilité d'installer des applications, mais il reposait sur le système d'exploitation Epoc, celui des PDA Psion, et offrait des fonctions d'organiseur, de client email et même de navigateur Wap. C'était l'un des premiers à offrir cette dernière fonctionnalité, derrière le Nokia 7110 un an plus tôt.



Prix de lancement : 900 euros, l'équivalent de 1..125 euros aujourd'hui

2001 Un an après, le T68i est le premier téléphone fruit du rapprochement de Sony et d'Ericsson. C'est l'un des premiers téléphones à écran couleur (après le DoCoMo D502i commercialisé au Japon en 1999), et le téléphone le plus communicant de sa génération : il dispose du GPRS (connexion à Internet cellulaire), de l'IrDA (infrarouge) et du Bluetooth, de quoi connecter un PDA ou un ordinateur portable à Internet via partage de connexion.



Ce téléphone présentait aussi la particularité d'être compatible avec un module appareil photo amovible optionnel, le CommuniCam MCA-20, qui pouvait faire et stocker 14 photos VGA de 640 x 480 pixels, soit 0,3 million de pixels.



Prix de lancement : 500 euros pour le téléphone, 150 euros pour l'appareil photo, soit respectivement 615 et 185 euros aujourd'hui

2002 L'année suivante, Nokia sort coup sur coup les Nokia 7650 et 6650. Le 7650 est le premier téléphone occidental à intégrer un appareil photo, dont la définition reste limitée au VGA. L'appareil embarque 4 Mo de mémoire partagée.



Juste après, le 6650 ajoute la 3G, qu'il est le premier à intégrer.



Prix de lancement : 600 euros dans les deux cas, l'équivalent de 725 euros aujourd'hui

2002 L'Orange SPV est l'un des sinon le premier téléphone qu'Orange a vendu en marque blanche. Derrière la marque « son photo vidéo » désignant ce téléphone multimédia se cache HTC, qui ne commercialisait encore rien en son nom et n'était alors qu'un obscur fabricant taïwanais.



Ce véritable smartphone, sur lequel on pouvait installer des applications, est le premier représentant d'une longue lignée de SPV, smartphones et PDA phones reposant sur Windows Mobile. Celui-ci disposait en l'occurrence de Windows Mobile 2002 et d'un écran de 176 x 220 pixels.



Prix de lancement : 300 euros avec un abonnement et un engagement de deux ans, l'équivalent de 360 euros aujourd'hui

2003 Contrairement à ce que certains peuvent penser, l'emblématique BlackBerry débarque sur le marché relativement tardivement. Après des modèles limités à la messagerie texte et après le 5810 qui ne passait des appels qu'avec des écouteurs, le BlackBerry 6210 est le premier véritable smartphone de RIM.



Tous les codes BlackBerry sont déjà en place : le clavier complet, l'écran à l'horizontale, la molette latérale (qui précéda le trackball) et surtout... l'email en push, qui a fait toute la renommée de RIM.



Prix de lancement : 300 dollars avec un forfait, l'équivalent de 385 euros aujourd'hui

2003 La même année, Jeff Hawkins et Donna Dubinsky ressuscitent le Palm, qu'ils ont inventé en 1997. Ils fondent Handspring et lancent le palmOne Treo 600, l'un des premiers PDA Phone modernes et à l'époque un concurrent sérieux des BlackBerry.



En plus d'un clavier complet, il disposait contrairement à ces derniers d'un écran tactile résistif, qu'on n'utilisait pas au doigt mais avec un stylet ou au mieux avec un ongle. Les utilisateurs louaient en plus son autonomie, de 3 à 4 jours.



Prix de lancement : 800 euros, l'équivalent de 950 euros aujourd'hui

2003 Le jeu vidéo s'invite sur mobile, maladroitement, dès l'année 2003. Nokia lance effectivement N-Gage, un produit à mi-chemin entre le téléphone mobile et la console de jeu portable.



Deux critères ont joué en sa défaveur. Premièrement le fait qu'on téléphonait en tenant l'appareil sur la tranche et qu'on n'avait pas l'air très malin dans cette posture. Et deuxièmement le prix des jeux, équivalent à ceux de véritables consoles portables comme la Nintendo DS et la PlayStation Portable (PSP), sorties un an plus tard.



Prix de lancement : 350 euros, l'équivalent de 410 euros aujourd'hui, et 40 à 50 euros par jeu

2005 Deux ans avant le lancement de son propre téléphone, Apple fait un premier passage sur le marché de la téléphonie mobile avec le Motorola Rokr E1, que certains qualifiaient d'iPhone avant l'heure. Il a d'ailleurs été présenté par Apple, et non par Motorola, au cours de l'événement spécial de lancement de l'iPod nano.



Apple a collaboré avec son compatriote Motorola pour faire de ce « rockeur » un baladeur compatible avec iTunes, fonctionnant comme un iPod, la molette en moins.



Prix de lancement : 300 euros, l'équivalent de 340 euros aujourd'hui

2007 Présenté fin 2006 et mis en vente en 2007, le Nokia N95 est le dernier succès critique et commercial du Nokia historique, avant le rapprochement avec Microsoft. Doué en photo, en vidéo, en musique et même en tant que système de guidage GPS, ce fut l'un des téléphones les plus polyvalents avant l'avènement des smartphones monoblocs tels qu'on les connait aujourd'hui.



Mais sa plateforme Symbian S60, fruit d'un long héritage, est devenue obsolète avec l'avènement d'iPhone OS puis d'Android, et progressivement délaissée par les développeurs et éditeurs d'applications.



Prix de lancement : 800 euros, l'équivalent de 900 euros aujourd'hui

2007 Si l'iPhone de première génération, ou iPhone EDGE, a bousculé le marché de la téléphonie mobile, initialement ce n'était pas à proprement parler un smartphone, dans la mesure où contrairement à ses contemporains, il ne permettait pas d'installer d'applications supplémentaires.



Il a néanmoins révolutionné le secteur avec une simple innovation : le recours à un grand écran tactile capacitif multipoint et l'association à une interface d'une grande simplicité destinée à un usage au doigt, et non au stylet.



Prix de lancement : 650 euros, l'équivalent de 715 euros aujourd'hui

2008 Un an après Apple, c'est au tour de Google de se lancer dans l'arène, dans un premier temps en éditant seulement un système d'exploitation, Android, et une plateforme de services associée.



Fabriqué par HTC sous le nom de code Dream, le T-Mobile G1 est un smartphone étonnant, avec un écran escamotable révélant un clavier complet, qui n'aura pas rencontré de succès au-delà des sphères les plus technophiles.



Prix de lancement : 510 euros, l'équivalent de 550 euros aujourd'hui



HTC Magic et Dream : les Google Phones en test Un an après Apple, c'est au tour de Google de se lancer dans l'arène, dans un premier temps en éditant seulement un système d'exploitation, Android, et une plateforme de services associée.Fabriqué par HTC sous le nom de code Dream, le T-Mobile G1 est un smartphone étonnant, avec un écran escamotable révélant un clavier complet, qui n'aura pas rencontré de succès au-delà des sphères les plus technophiles.Prix de lancement : 510 euros, l'équivalent de 550 euros aujourd'hui

2009 La marque Palm renait une nouvelle fois de ses cendres en 2009, avec le lancement du Pré, une alternative à l'iPhone, à tous points de vue.



Le Palm Pré se démarque effectivement sur le plan esthétique, tout en rondeurs, mais aussi sur le plan conceptuel, avec son clavier coulissant dans le sens vertical et la recharge sans fil, déjà, ou encore sur celui de la nouvelle plateforme webOS. Celle-ci comportait beaucoup de bonnes idées, telles que les cartes du gestionnaire de tâches qu'on jetait pour fermer une application, concept repris depuis par toute la concurrence.



Notamment en raison du manque d'engouement des développeurs et par conséquent de la pauvreté de l'« App Catalog », la dernière série Palm fut un échec commercial.



Prix de lancement : 490 euros, l'équivalent de 525 euros aujourd'hui



Tests Palm Pré Plus et Pixi Plus : la renaissance d'un mythe ? La marque Palm renait une nouvelle fois de ses cendres en 2009, avec le lancement du Pré, une alternative à l'iPhone, à tous points de vue.Le Palm Pré se démarque effectivement sur le plan esthétique, tout en rondeurs, mais aussi sur le plan conceptuel, avec son clavier coulissant dans le sens vertical et la recharge sans fil, déjà, ou encore sur celui de la nouvelle plateforme webOS. Celle-ci comportait beaucoup de bonnes idées, telles que les cartes du gestionnaire de tâches qu'on jetait pour fermer une application, concept repris depuis par toute la concurrence.Notamment en raison du manque d'engouement des développeurs et par conséquent de la pauvreté de l'« App Catalog », la dernière série Palm fut un échec commercial.Prix de lancement : 490 euros, l'équivalent de 525 euros aujourd'hui

2010 Longtemps resté un fabricant de téléphones parmi d'autres, Samsung a d'abord tenté de rivaliser avec l'iPhone avec une gamme Wave reposant sur un système d'exploitation maison baptisé Bada. Sans succès.



En 2010, alors que le marché des smartphones Android est dominé par HTC et Motorola, Samsung adopte finalement la plateforme de Google avec le Galaxy S, qui constitue sa première tentative sérieuse de concurrencer l'iPhone. Le fabricant coréen se démarquait toutefois déjà des autres partenaires de Google avec son interface personnalisée TouchWizz.



Prix de lancement : 500 euros, l'équivalent de 525 euros aujourd'hui



Test du Samsung Galaxy S (i9000) Longtemps resté un fabricant de téléphones parmi d'autres, Samsung a d'abord tenté de rivaliser avec l'iPhone avec une gamme Wave reposant sur un système d'exploitation maison baptisé Bada. Sans succès.En 2010, alors que le marché des smartphones Android est dominé par HTC et Motorola, Samsung adopte finalement la plateforme de Google avec le Galaxy S, qui constitue sa première tentative sérieuse de concurrencer l'iPhone. Le fabricant coréen se démarquait toutefois déjà des autres partenaires de Google avec son interface personnalisée TouchWizz.Prix de lancement : 500 euros, l'équivalent de 525 euros aujourd'hui

2010 Après avoir laissé mourir à petit feu la plateforme Windows Mobile, Microsoft, qui fut tout de même l'un des pionniers du marché des smartphones et PDA phones, prend un nouveau départ en 2010 avec la plateforme Windows Phone. À l'instar de webOS quelques années plus tôt, elle mise sur une approche très différente, incarnée notamment par les tuiles dynamiques de l'écran d'accueil.



Samsung et HTC sont sur le coup, mais c'est le LG Optimus 7 qui est le Windows Phone officiel. Les trois premiers modèles partagent la quasi-totalité de leur fiche technique, mais seul ce dernier a droit à 16 Go de mémoire interne.



Prix de lancement : 460 euros, l'équivalent de 485 euros aujourd'hui



Test du LG OPTIMUS 7 : un WP7 pas comme les autres Après avoir laissé mourir à petit feu la plateforme Windows Mobile, Microsoft, qui fut tout de même l'un des pionniers du marché des smartphones et PDA phones, prend un nouveau départ en 2010 avec la plateforme Windows Phone. À l'instar de webOS quelques années plus tôt, elle mise sur une approche très différente, incarnée notamment par les tuiles dynamiques de l'écran d'accueil.Samsung et HTC sont sur le coup, mais c'est le LG Optimus 7 qui est le Windows Phone officiel. Les trois premiers modèles partagent la quasi-totalité de leur fiche technique, mais seul ce dernier a droit à 16 Go de mémoire interne.Prix de lancement : 460 euros, l'équivalent de 485 euros aujourd'hui

2010 et 2012 Après avoir mis à disposition son système d'exploitation mobile à d'autres sociétés pendant quelques années, Google lance finalement son propre smartphone Android en 2010. Fabriqué par HTC, le Nexus One inaugure une lignée de smartphones officiels, exempts de personnalisations et bénéficiant de mises à jour à long terme.



Après un premier pas en ce sens en 2010, Google casse les prix en 2012. Le Nexus 4, qui n'a rien à envier aux smartphones phares du moment, n'est effectivement vendu que 300 euros. La société convertit ainsi un certain nombre de mobinautes, dans une sphère assez technophile, à « l'expérience Google ».



Prix de lancement : 420 euros pour le Google Nexus One en 2010, 300 euros pour le Google Nexus 4 en 2012

© Clubic 2013 Après s'être acharné quelques années sur sa plateforme historique, peu à peu délaissée par les développeurs, comme Windows Mobile ou Symbian S60 en leur temps, le pionnier RIM prend un nouveau départ tardif en 2013. Il devient BlackBerry, lance un tout nouveau système d'exploitation, BlackBerry 10, ainsi qu'un smartphone monobloc reposant sur cette dernière, le BlackBerry Z10, tous deux à contre courant de toutes les conventions maison.



Malgré ses efforts et une prise en charge partielle des applications Android, BlackBerry n'est pas parvenu à séduire les développeurs, donc les utilisateurs non plus, et cette gamme est en passe de subir le même sort que Palm et webOS quelques années plus tôt.



Prix de lancement : 600 euros



BlackBerry Z10 : un nouveau départ... en retard ? Après s'être acharné quelques années sur sa plateforme historique, peu à peu délaissée par les développeurs, comme Windows Mobile ou Symbian S60 en leur temps, le pionnier RIM prend un nouveau départ tardif en 2013. Il devient BlackBerry, lance un tout nouveau système d'exploitation, BlackBerry 10, ainsi qu'un smartphone monobloc reposant sur cette dernière, le BlackBerry Z10, tous deux à contre courant de toutes les conventions maison.Malgré ses efforts et une prise en charge partielle des applications Android, BlackBerry n'est pas parvenu à séduire les développeurs, donc les utilisateurs non plus, et cette gamme est en passe de subir le même sort que Palm et webOS quelques années plus tôt.Prix de lancement : 600 euros

2014 En quelques années, Android est devenu le standard et l'offre s'est diversifiée en devenant pléthorique. De nouveaux entrants, venus d'Asie, proposent des smartphones dignes de ce nom pour quelques dizaines d'euros.



Si bien que des fabricants historiques proposent à leur tour d'excellents rapports qualité/prix. Les meilleurs exemples sont les Motorola Moto E et Moto G, deux smartphones d'entrée et de milieu de gamme de grande marque qui conviennent à une majorité d'utilisateurs, et qui ne sont vendus que 140 et 180 euros, voire moins par le biais de promotions et d'offres de remboursement.

2015 À l'inverse, les prix repartent à la hausse sur le haut de gamme, avec le lancement de smartphones de luxe tels que l'iPhone 6 Plus d'Apple et le Galaxy S6 Edge de Samsung, qui coûtent jusqu'à 1..020 et 1..060 euros en versions 128 Go.



Des téléphones qui concentrent tout ce qui se fait de mieux sur le plan technique, mais qui misent aussi et surtout sur une construction de haute qualité et entretiennent une image de produits branchés et hautement statutaires. Non sans un certain succès.



Prix de lancement : à partir de 810 et 860 euros, respectivement