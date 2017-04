Game of Thrones : Jon Snow, Daenerys et les autres prêts au combat

© HBO Attention spoiler ! l'article fait un état des lieux de la condition de certains personnages et du dénouement de la saison 6.



Spoilers sur Internet : comment les éviter à l'aide de plugins ?

HBO dévoile des photos de la saison 7 de Game of Thrones

Alors que la saison 7 de Game of Thrones ne sera pas diffusée avant le 16 juillet, HBO nous fait saliver en publiant 15 photos inédites. Et si les « gentils » n'ont pas été victorieux dans la lutte pour le trône de fer, la roue pourrait bien tourner dans la saison prochaine. En tout cas, certaines des photos suggèrent un début d'alignement entre les forces du bien.



On y voit Jon Snow et Daenerys Targaryen, la mère des dragons, dans de nouveaux costumes, correspondant à leurs nouvelles fonctions, Jon Snow ayant été désigné Roi du Nord et Daenerys prétendant au titre de reine des Sept Royaumes. En outre, les habits de l'ensemble du clan de Daenerys semblent être faits de la même texture en écailles qui ressemble à la peau des dragons de la maison Targaryen. En dehors des personnages principaux, les photos dévoilées posent de nombreuses questions sur l'importance qu'auront les rôles secondaires : Tormund et Brienne partageront-ils plus de temps à l'écran ? Verra-t-on davantage Lyanna Mormont et Lady of Bear Island ? Réponse dans moins de trois mois...



Petit récap de la fin de la saison 6

Et pour ceux qui auraient besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire, voici où en est restée l'intrigue à la fin de la saison 6. L'épisode final a mis en scène la vengeance explosive de Cersei Lannister contre ses pires ennemis : une explosion dans le Grand Septuaire de Baelor a entraîné la mort des Moineaux et de Margaery Tyrell. Peu après, l'enfant unique de Cersei (tous les autres étant morts), le roi Tommen, se suicide, laissant Cersei s'emparer du trône de fer.



Plus au Nord, Jon Snow, après avoir vaincu Ramsay Bolton dans l'épique « Bataille des bâtards », a été désigné roi du Nord. Mais ce qu'il ignore encore, c'est qu'il n'a pas que du sang Stark qui coule dans ses veines : au cours d'un voyage dans le passé, Bran Stark a découvert que la véritable mère de Jon est Lyanna Stark et on devine que son père n'est autre que Rhaegar Targaryen (le fils du Roi Fou), ce qui accroît la légitimité de Jon pour prétendre au trône de fer. Mais Jon n'est pas le seul Targaryen à Westeros, du moins plus pour longtemps : la saison 6 s'est achevée sur une image de Daenerys naviguant vers Westeros, prête à revendiquer son droit héréditaire à devenir reine des Sept Royaumes.





