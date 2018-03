Google Maps : visitez Odate au Japon comme si vous étiez un chien Akita

Les chiens Akita Inu, vous connaissez ? Il s'agit d'une race de chiens qui vient du Japon. Elle a 300 ans et a quelques ressemblances avec les Shiba Inu, peut-être plus connus sur Internet grâce au mème « Doge ». L'Akita, plus gros que le Shiba, prend son nom de la préfecture d'Akita, au Japon, d'où il est originaire. Et cette dernière a signé un partenariat avec Google.



Google Maps... mais du point de vue d'un Akita Inu

C'est très précisément la ville d'Odate, dans la préfecture d'Akita, qui a lancé ce projet un peu particulier. Cette ville est une sorte de sanctuaire puisque, selon la tradition, c'est exactement de cet endroit que l'Akita serait issu. La ville d'Odate en a même fait son fonds de commerce, notamment grâce à la légende de Hachiko, un chien de race Akita connu pour sa loyauté envers son maître. Une statue à son effigie trône même dans la ville.



Pour renforcer le tourisme et faire connaître la ville aux étrangers, Odate et Google Japon ont donc lancé un projet : permettre de visiter la ville comme la voient deux chiens Akita : Ako et Asuka.



Pour ce faire, rien de plus simple : une caméra 360 degrés a été placée sur le dos des chiens qui se sont tranquillement baladés avec leur maître, autant dans la ville que dans des endroits isolés, connus uniquement des habitants.



Google s'est ensuite chargé de retravailler les photos et de les intégrer à Google Maps pour une expérience unique. Malheureusement, seuls quelques lieux emblématiques de l'histoire liant Odate et les Akita Inu sont disponibles en vue « chien » : le musée des Akita, la statue d'Hachiko ou encore le temple Roken.

