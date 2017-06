Google lance son routeur et ses répéteurs wifi en France

Le groupe a annoncé la disponibilité de son routeur Wifi et de ses répéteurs Wi-Fi associés dès lundi 26 juin 2017. Il promet de vous aider à avoir un bon réseau partout dans la maison.



Le routeur et les répéteurs Wi-Fi de Google

Toute personne ayant un accès à Internet couplé à un réseau Wi-Fi le sait : ce dernier peut s'avérer être un calvaire. Plus on s'éloigne de la source du Wi-Fi, généralement la box Internet puisqu'elles ont quasiment toutes un routeur Wi-Fi intégré, moins le signal est fort. Une situation qui peut devenir impossible à gérer si l'on habite dans un vieil immeuble aux murs très épais.



Des solutions existent, toutefois : les répéteurs Wi-Fi. Ces boîtiers permettent d'augmenter la puissance du signal et donc d'avoir un accès Wi-Fi acceptable partout dans la maison. Plusieurs sont disponibles dans le commerce et Google a lancé le sien.



Google Wifi se présente comme une solution complète : il y a un routeur wifi, qui se branche directement sur la box et qui va diffuser le Wi-Fi, et les répéteurs qui vont améliorer le signal. Vendus séparément, ils ont l'avantage d'être facilement paramétrables grâce, notamment, à une application smartphone dédiée.



Ils permettent également de paramétrer les accès à Internet en fonction des appareils qui sont connectés : il est donc possible d'interdire l'accès à partir d'une certaine heure le soir, ce qui est idéal pour des enfants.



Reste que le prix est assez élevé : il faut compter 139 euros l'unité ou 249 euros pour deux appareils. En théorie, selon Google, deux appareils suffisent pour un grand appartement et il faudra monter à trois en cas de maison sur deux étages. Le prix à payer pour avoir un réseau digne de ce nom partout dans la maison.



