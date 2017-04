Google améliore les photos de nuit grâce à un algorithme

© Florian Kainz Les derniers modèles de smartphones mettent un point d'honneur à avoir des capteurs photo extrêmement puissants, capables presque de venir concurrencer certains appareils photo. Pas étonnant que les appareils photo compacts aient été largement remplacés, dans les habitudes des consommateurs, par les smartphones. Ces derniers, toutefois, ont des limites, notamment lors des prises de vue nocturnes.



Un algorithme pour améliorer la luminosité des photos de nuit

Un chercheur de Google a développé une application mobile capable de permettre de prendre des photos de nuit quasiment identiques à celle d'un bon appareil photo, mais avec un simple smartphone. Et tout a commencé avec un défi d'un de ses collègues.



Florian Kainz a reçu comme défi de prendre une photo du Golden Gate avec son smartphone et qu'elle soit aussi belle que celle prise par son appareil photo. Le seul matériel ne l'aurait pas permis et l'ingénieur a vite compris qu'il lui aurait fallu l'aide d'un logiciel. Il en existe déjà certains qui permettent d'améliorer les photos nocturnes, mais il a voulu créer le sien.



Le chercheur a analysé le fonctionnement d'une autre application, SeeInTheDark, développée par Marc Levoy. Cette dernière utilise la superposition de plusieurs clichés pour améliorer la photographie finale. Il a donc développé sa propre application en se basant sur ce principe.



Cette nouvelle application, pas encore disponible, modifie les paramètres de la photo prise par le smartphone. Une fois que l'utilisateur appuie sur le bouton pour prendre la photo, l'appareil prend alors 64 clichés puis les combine pour avoir le meilleur rendu possible et, de fait, une meilleure luminosité, le problème majeur lors des photos nocturnes.



Naturellement, Florian Kanz a travaillé sur une application qui n'est utile que lorsque le cliché est pris sur un trépied, donc lorsque le téléphone est stable et immobile. C'est la seule manière pour l'algorithme de pouvoir utiliser les photos sans qu'il y ait de conflit au niveau du sujet du cliché.



Les derniers modèles de smartphones mettent un point d'honneur à avoir des capteurs photo extrêmement puissants, capables presque de venir concurrencer certains appareils photo. Pas étonnant que les appareils photo compacts aient été largement remplacés, dans les habitudes des consommateurs, par les smartphones. Ces derniers, toutefois, ont des limites, notamment lors des prises de vue nocturnes.Un chercheur de Google a développé une application mobile capable de permettre de prendre des photos de nuit quasiment identiques à celle d'un bon appareil photo, mais avec un simple smartphone. Et tout a commencé avec un défi d'un de ses collègues.Florian Kainz a reçu comme défi de prendre une photo du Golden Gate avec son smartphone et qu'elle soit aussi belle que celle prise par son appareil photo. Le seul matériel ne l'aurait pas permis et l'ingénieur a vite compris qu'il lui aurait fallu l'aide d'un logiciel. Il en existe déjà certains qui permettent d'améliorer les photos nocturnes, mais il a voulu créer le sien.Le chercheur a analysé le fonctionnement d'une autre application, SeeInTheDark, développée par Marc Levoy. Cette dernière utilise la superposition de plusieurs clichés pour améliorer la photographie finale. Il a donc développé sa propre application en se basant sur ce principe.Cette nouvelle application, pas encore disponible, modifie les paramètres de la photo prise par le smartphone. Une fois que l'utilisateur appuie sur le bouton pour prendre la photo, l'appareil prend alors 64 clichés puis les combine pour avoir le meilleur rendu possible et, de fait, une meilleure luminosité, le problème majeur lors des photos nocturnes.Naturellement, Florian Kanz a travaillé sur une application qui n'est utile que lorsque le cliché est pris sur un trépied, donc lorsque le téléphone est stable et immobile. C'est la seule manière pour l'algorithme de pouvoir utiliser les photos sans qu'il y ait de conflit au niveau du sujet du cliché.

