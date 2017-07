8 gadgets qui pourraient remplacer le hand-spinner

© Pixabay S'il est vrai que personne ne s'attendait à un tel entrain lorsque les premiers hand spinners sont apparus dans la rue, au bureau ou dans la cour de récréation, on doit bien admettre qu'ils se sont rapidement comptés par centaines, dans différentes formes, couleurs et matières.



Comme on pouvait l'imaginer, ils sont disparus aussi vite qu'ils sont nés, et les amateurs se demandent bien ce qu'il vont désormais pouvoir faire de leurs mains. Pour les (vous) aider, nous avons concocté cette petite sélection de gadgets manuels qui devraient vous plaire !



© Spinflo Aussi étonnant qu'adictif, le Spinflo est un autre type de gadget tournant. D'un tour de la main, vous serez plongé dans plus de galaxies qu'il n'en existe dans l'univers. Vous aurez même la possibilité de découvrir les lois de la physique d'une façon que vous n'aviez jamais imaginé !



© Mokuru Inspiré par le Japon,







© Aliexpress Jouet traditionnel grec,



© Think Ink Pens Liant l'utile à l'agréable,

© Bastion Imaginé pour les excités de la phalange, l'Infinity Cube est un cube simple en apparence que vous pourrez pourtant plier, replier et déplier dans tous les sens ! On ne sait pas comment ça marche, mais on adore.



© WABA fun Populaire aux Etats-Unis,

© Antsy Lab Précurseur des « fidget toys »,

