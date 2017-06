Focal : des casques et des écouteurs 100 % français

La gamme de casques et oreillettes Focal

Focal dispose d'une gamme complète pour les amateurs de musique, qu'ils préfèrent les discrètes oreillettes ou les plus encombrants casques. La gamme Spark, par exemple, propose des oreillettes intra-auriculaires en plusieurs coloris. Disponibles en version filaire pour 69 euros ou en version Bluetooth pour 99 euros, ils sont légers (14 grammes) et offrent une sensibilité de 103 dB. La version Bluetooth, d'une portée de 15 mètres, a une batterie lui permettant une autonomie de 8 heures.



Toujours dans la gamme des écouteurs intra-auriculaires, les plus exigeants pourront opter pour les écouteurs haute-définition Sphear S. Légèrement plus chers, ils affichent un prix de 129 euros, ils ne sont disponibles qu'en version filaire. La grande différence réside dans le fait que Focal les a pensés comme une enceinte acoustique pour une meilleure qualité de son et de basses.



Pour les amateurs de casques, Focal dispose de deux versions de son modèle Listen. Comme pour la gamme Spark, Listen s'offre en 2017, une version sans fil grâce à la technologie Bluetooth 4.1. Les deux casques pèsent 300 grammes et la version Bluetooth a une autonomie de 20 heures pour une portée de 15 mètres. Listen est vendu au prix de 199 euros pour la version filaire et de 249 euros pour la version sans fil.



