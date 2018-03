Fitbit Versa : une montre connectée plus grand public qu'avant

Fitbit vient de présenter sa nouvelle montre connectée haut de gamme, la Fitbit Versa. Au programme : un design plus sympa, une autonomie à faire pâlir les autres montres connectées, un nouvel OS et... un système de suivi du cycle menstruel des femmes.



La Fitbit Versa sera disponible le mois prochain à partir de 199,95€ et il est



Versa : une montre connectée pour tous

Fitbit prend un virage important avec son tout nouveau modèle Versa : proposer une montre connectée destinée au grand public comme aux sportifs. Et pour ce qu'on en sait déjà, la marque pourrait bien réussir son coup avec la Versa, notamment grâce à l'autonomie affichée de 4 jours. Si cette durée est respectée, on est loin des 18H affichées par Apple pour sa



Pour réussir à proposer une telle autonomie, Fitbit fait l'impasse sur le GPS interne : il s'agit en effet de l'un des composants tirant le plus sur la batterie, comme nous l'avions remarqué lors de notre





Fitbit fait le pari de proposer un suivi complet de l'activité et de la santé de ses utilisateurs. Cela passe bien sûr par un tableau de bord personnel reprenant votre activité en quelques chiffres, mais aussi un suivi du sommeil et même un... suivi de la santé féminine. Cette nouveauté, qui ne sera pas disponible au lancement de la montre mais devrait l'être peu après, permettra aux femmes de suivre leurs cycles menstruels. Un calendrier devrait même permettre de connaître ses périodes d'ovulation... tout un programme.



D'autres fonctionnalités visent le grand public : la possibilité de recevoir des alertes qui vous inciteront à bouger de façon régulière, des sessions de respirations guidées pour faire descendre le stress ou encore de multiples applications qui permettront de personnaliser sa montre. Bien entendu, vous pourrez recevoir certaines notifications de votre smartphone directement sur votre montre et même envoyer des réponses rapides aux SMS.



Son design doux, son étanchéité et ses multiples personnalisations (bracelets et affichage, notamment) viennent compléter la panoplie.



Fitbit n'oublie pas les sportifs... mais ils ne sont pas la cible

Pas de grande nouveauté pour les sportifs. Pour autant, Fitbit ne les oublie pas avec sa Versa. 15 modes d'exercices seront disponibles, pour permettre à tous de suivre leurs activités et il sera même possible d'être coaché par sa montre dans des entraînements personnalisés.



Si le GPS disparaît, il est bien sûr possible de lier sa montre connectée à son smartphone pour que la vitesse de course - ou de vélo - soit plus précise, mais aussi que les tracés soient enregistrés sur l'application.



Alors, tenté par cette nouvelle montre connectée pa Fitbit ?

