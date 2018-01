Des photos de Jupiter par la NASA et un artiste

© NASA Comme toujours, la NASA, l'agence spatiale américaine, a publié en libre accès les photos prises par l'une de ses missions. Cette fois, il s'agit de la mission Juno qui a été lancée pour prendre des photos de Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. L'occasion pour l'artiste Sean Doran d'en faire des petites œuvres d'art.



Des photos du 10ème tour autour de Jupiter

Juno est une mission chère : la sonde a coûté la bagatelle de 1,1 milliard de dollars à la NASA. Lancée en 2011, la sonde Juno est arrivée dans l'orbite de Jupiter le 5 juillet 2016 après un voyage de 5 ans.



Depuis, la sonde tourne autour de la géante gazeuse à une vitesse folle : 209.000 kilomètres par heure. De quoi lui permettre, en mois de deux ans, d'avoir fait le tour de Jupiter dix fois. Le périmètre de Jupiter est 11 fois supérieur à celui de la Terre et il faut ajouter à ça que l'orbite sur laquelle se trouve Juno est bien plus grande.



Quoi qu'il en soit, Juno prend des photos environ tous les 53 jours depuis le début de son voyage en orbite et la NASA publie régulièrement ces prises de vue.



