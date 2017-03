Découvrez la capsule Hyperloop Transportation Technologies

© Hyperloop Transportation Technologies HTT : voici à quoi ressemblera le mode de transport de demain

Hyperloop Transportation Technologies a récemment publié une vidéo et des photographies de l'avancée de son projet de capsule géante. On peut y voir la progression des travaux, ainsi que les matériaux et engins industriels utilisés pour construire la première capsule à taille humaine.On y découvre également l'intérieur de la capsule et certaines informations sur les caractéristiques de l'appareil sont précisées, notamment celles qui concernent les capacités d'accueil. On y apprend ainsi que la capsule pourra accueillir entre 28 et 40 passagers et que la société ambitionne de transporter 164 000 personnes en tout par jour.La capsule HTT mesurera 30 mètres de long, pour un peu moins de 3 mètres de diamètre et pèsera 20 tonnes. Sa vitesse maximum sera de 1 200 km/h, peu importe le nombre de passagers.HTT lancera son projet au début de l'année 2018 et a déjà plusieurs implantations dans le monde. Hyperloop a signé un accord avec Jakarta, en Indonésie, afin d'explorer la faisabilité d'un système Hyperloop dans le pays. HTT a également des lignes en préparation en République Tchèque et en Slovaquie. Par ailleurs, la firme a récemment officialisé l'installation d'un centre à Toulouse , dédié aux travaux de recherche.

