Ehang 184 : des drones-taxis à Dubaï en juillet ?

Est-ce que Ehang sera en mesure de faire de Dubaï la première ville avec des taxis volants et autonomes du monde dès juillet 2017 ? L'avenir le dira. Mais même avec quelques mois de retard, ou même quelques années, l'idée de voir le ciel des villes être arpenté par des drones-taxi semble absolument magique. Si les ventes des drones de loisir sont en berne un peu partout dans le monde, l'avènement des drones dans le ciel des villes du monde entier n'est pas loin. La plus grosse ville des Emirats Arabes Unis, Dubaï, a même pour projet de faire voler des drones-taxis dès juillet 2017. Un projet fou, qui pourrait bien ne pas se réaliser.Le projet Ehang 184 n'est pas nouveau : le drone autonome, électrique et capable de transporter un passager, a été présenté au CES 2016 de Las Vegas . Les investisseurs sont convaincus de cette nouveauté : les fondateurs d'Ehang ont levé 50 millions de dollars pour continuer à développer leur prototype. Une véritable réussite pour cette petite équipe d'ingénieurs chinois, qui a déjà quelques réussites à son palmarès.Les fondateurs et concepteurs d'Ehang semblaient, au moment de la présentation, plutôt convaincus de leur projet, mais ne visaient pas une mise en service avant 2020. Dubaï veut accélérer les choses et espère une mise en service en juillet 2017.Le 13 février 2017, un test grandeur nature a été réalisé dans le ciel de Dubaï avec ce drone capable de ne transporter, pour l'instant, qu'une seule personne. La ville veut que ces drones deviennent des taxis : électriques et volants, ils sont écologiques et rapides. Heureusement, car l'autonomie n'est que de 23 minutes à 100 km/h, soit la capacité de voler sur une distance un peu inférieure à 50 kilomètres.Est-ce que Ehang sera en mesure de faire de Dubaï la première ville avec des taxis volants et autonomes du monde dès juillet 2017 ? L'avenir le dira. Mais même avec quelques mois de retard, ou même quelques années, l'idée de voir le ciel des villes être arpenté par des drones-taxi semble absolument magique.





