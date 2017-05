Découvrez le HTC U11 en photos

© HTC A l'occasion de ses 20 ans HTC a dévoilé son dernier smartphone haut de gamme : le HTC U11.



HTC Edge Sense : une nouvelle interface utilisateur

HTC a dévoilé ce lundi 15 mai 2017 son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U11, qui sera disponible en France dès le 1er juin 2017, pour 759 euros. Avec sa nouvelle interface d'utilisation, le HTC Edge Sense, et sa fonctionnalité "Squeeze", les utilisateurs pourront lancer des actions en pressant les bords latéraux de l'appareil : prise de photo, dictée de texte, démarrage des applications. Une simple pression des doigts permettra ainsi de lancer Facebook, Twitter ou les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d'Amazon, qui sont compatibles avec le HTC U11. Par ailleurs, HTC Sense, l'assistant de la marque taiwanaise, a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, telles que l'alarme intelligente ou l'optimisation de la mémoire.



Le lancement de l'appareil photo est également facilité : il suffit de soulever l'appareil, exercer une pression et sourire. Côté qualité, vous ne serez pas déçu : DxOMark a donné la note de 90 à l'appareil photo de l'HTC 11, ce qui le classe devant le Galaxy S8 de Samsung. Les images sont nettes grâce à l'autofocus UltraSpeed qui présente la même technologie de capteurs complets qui se trouve dans les caméras DSLR. En outre, le HTC U11 est résistant à l'eau, ce qui vous permet de prendre des photos même s'il pleut.



Une surface 3D en verre pour un design soigné

Vous pourrez également compter sur une bonne qualité de son : le HTC U11 dispose de la dernière version de HTC USonic, des écouteurs intelligents qui analysent votre oreille interne, afin d'adapter le son à votre profil auditif et présentent une fonction d'annulation du bruit, afin de rendre l'écoute plus agréable et immersive.



Le HTC U11 se distingue par un design soigné et élégant : l'appareil est mince, présente une surface 3D en verre, un écran de 5,5 pouces QUAD HD 3D et est disponible en 5 coloris : bleu, violet, noir, rouge et blanc.



© HTC A l'occasion de ses 20 ans HTC a dévoilé son dernier smartphone haut de gamme : le HTC U11.



HTC Edge Sense : une nouvelle interface utilisateur

HTC a dévoilé ce lundi 15 mai 2017 son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U11, qui sera disponible en France dès le 1er juin 2017, pour 759 euros. Avec sa nouvelle interface d'utilisation, le HTC Edge Sense, et sa fonctionnalité "Squeeze", les utilisateurs pourront lancer des actions en pressant les bords latéraux de l'appareil : prise de photo, dictée de texte, démarrage des applications. Une simple pression des doigts permettra ainsi de lancer Facebook, Twitter ou les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d'Amazon, qui sont compatibles avec le HTC U11. Par ailleurs, HTC Sense, l'assistant de la marque taiwanaise, a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, telles que l'alarme intelligente ou l'optimisation de la mémoire.



Le lancement de l'appareil photo est également facilité : il suffit de soulever l'appareil, exercer une pression et sourire. Côté qualité, vous ne serez pas déçu : DxOMark a donné la note de 90 à l'appareil photo de l'HTC 11, ce qui le classe devant le Galaxy S8 de Samsung. Les images sont nettes grâce à l'autofocus UltraSpeed qui présente la même technologie de capteurs complets qui se trouve dans les caméras DSLR. En outre, le HTC U11 est résistant à l'eau, ce qui vous permet de prendre des photos même s'il pleut.



Une surface 3D en verre pour un design soigné

Vous pourrez également compter sur une bonne qualité de son : le HTC U11 dispose de la dernière version de HTC USonic, des écouteurs intelligents qui analysent votre oreille interne, afin d'adapter le son à votre profil auditif et présentent une fonction d'annulation du bruit, afin de rendre l'écoute plus agréable et immersive.



Le HTC U11 se distingue par un design soigné et élégant : l'appareil est mince, présente une surface 3D en verre, un écran de 5,5 pouces QUAD HD 3D et est disponible en 5 coloris : bleu, violet, noir, rouge et blanc.



© HTC A l'occasion de ses 20 ans HTC a dévoilé son dernier smartphone haut de gamme : le HTC U11.



HTC Edge Sense : une nouvelle interface utilisateur

HTC a dévoilé ce lundi 15 mai 2017 son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U11, qui sera disponible en France dès le 1er juin 2017, pour 759 euros. Avec sa nouvelle interface d'utilisation, le HTC Edge Sense, et sa fonctionnalité "Squeeze", les utilisateurs pourront lancer des actions en pressant les bords latéraux de l'appareil : prise de photo, dictée de texte, démarrage des applications. Une simple pression des doigts permettra ainsi de lancer Facebook, Twitter ou les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d'Amazon, qui sont compatibles avec le HTC U11. Par ailleurs, HTC Sense, l'assistant de la marque taiwanaise, a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, telles que l'alarme intelligente ou l'optimisation de la mémoire.



Le lancement de l'appareil photo est également facilité : il suffit de soulever l'appareil, exercer une pression et sourire. Côté qualité, vous ne serez pas déçu : DxOMark a donné la note de 90 à l'appareil photo de l'HTC 11, ce qui le classe devant le Galaxy S8 de Samsung. Les images sont nettes grâce à l'autofocus UltraSpeed qui présente la même technologie de capteurs complets qui se trouve dans les caméras DSLR. En outre, le HTC U11 est résistant à l'eau, ce qui vous permet de prendre des photos même s'il pleut.



Une surface 3D en verre pour un design soigné

Vous pourrez également compter sur une bonne qualité de son : le HTC U11 dispose de la dernière version de HTC USonic, des écouteurs intelligents qui analysent votre oreille interne, afin d'adapter le son à votre profil auditif et présentent une fonction d'annulation du bruit, afin de rendre l'écoute plus agréable et immersive.



Le HTC U11 se distingue par un design soigné et élégant : l'appareil est mince, présente une surface 3D en verre, un écran de 5,5 pouces QUAD HD 3D et est disponible en 5 coloris : bleu, violet, noir, rouge et blanc.



© HTC A l'occasion de ses 20 ans HTC a dévoilé son dernier smartphone haut de gamme : le HTC U11.



HTC Edge Sense : une nouvelle interface utilisateur

HTC a dévoilé ce lundi 15 mai 2017 son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U11, qui sera disponible en France dès le 1er juin 2017, pour 759 euros. Avec sa nouvelle interface d'utilisation, le HTC Edge Sense, et sa fonctionnalité "Squeeze", les utilisateurs pourront lancer des actions en pressant les bords latéraux de l'appareil : prise de photo, dictée de texte, démarrage des applications. Une simple pression des doigts permettra ainsi de lancer Facebook, Twitter ou les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d'Amazon, qui sont compatibles avec le HTC U11. Par ailleurs, HTC Sense, l'assistant de la marque taiwanaise, a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, telles que l'alarme intelligente ou l'optimisation de la mémoire.



Le lancement de l'appareil photo est également facilité : il suffit de soulever l'appareil, exercer une pression et sourire. Côté qualité, vous ne serez pas déçu : DxOMark a donné la note de 90 à l'appareil photo de l'HTC 11, ce qui le classe devant le Galaxy S8 de Samsung. Les images sont nettes grâce à l'autofocus UltraSpeed qui présente la même technologie de capteurs complets qui se trouve dans les caméras DSLR. En outre, le HTC U11 est résistant à l'eau, ce qui vous permet de prendre des photos même s'il pleut.



Une surface 3D en verre pour un design soigné

Vous pourrez également compter sur une bonne qualité de son : le HTC U11 dispose de la dernière version de HTC USonic, des écouteurs intelligents qui analysent votre oreille interne, afin d'adapter le son à votre profil auditif et présentent une fonction d'annulation du bruit, afin de rendre l'écoute plus agréable et immersive.



Le HTC U11 se distingue par un design soigné et élégant : l'appareil est mince, présente une surface 3D en verre, un écran de 5,5 pouces QUAD HD 3D et est disponible en 5 coloris : bleu, violet, noir, rouge et blanc.



© HTC A l'occasion de ses 20 ans HTC a dévoilé son dernier smartphone haut de gamme : le HTC U11.



HTC Edge Sense : une nouvelle interface utilisateur

HTC a dévoilé ce lundi 15 mai 2017 son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U11, qui sera disponible en France dès le 1er juin 2017, pour 759 euros. Avec sa nouvelle interface d'utilisation, le HTC Edge Sense, et sa fonctionnalité "Squeeze", les utilisateurs pourront lancer des actions en pressant les bords latéraux de l'appareil : prise de photo, dictée de texte, démarrage des applications. Une simple pression des doigts permettra ainsi de lancer Facebook, Twitter ou les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d'Amazon, qui sont compatibles avec le HTC U11. Par ailleurs, HTC Sense, l'assistant de la marque taiwanaise, a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, telles que l'alarme intelligente ou l'optimisation de la mémoire.



Le lancement de l'appareil photo est également facilité : il suffit de soulever l'appareil, exercer une pression et sourire. Côté qualité, vous ne serez pas déçu : DxOMark a donné la note de 90 à l'appareil photo de l'HTC 11, ce qui le classe devant le Galaxy S8 de Samsung. Les images sont nettes grâce à l'autofocus UltraSpeed qui présente la même technologie de capteurs complets qui se trouve dans les caméras DSLR. En outre, le HTC U11 est résistant à l'eau, ce qui vous permet de prendre des photos même s'il pleut.



Une surface 3D en verre pour un design soigné

Vous pourrez également compter sur une bonne qualité de son : le HTC U11 dispose de la dernière version de HTC USonic, des écouteurs intelligents qui analysent votre oreille interne, afin d'adapter le son à votre profil auditif et présentent une fonction d'annulation du bruit, afin de rendre l'écoute plus agréable et immersive.



Le HTC U11 se distingue par un design soigné et élégant : l'appareil est mince, présente une surface 3D en verre, un écran de 5,5 pouces QUAD HD 3D et est disponible en 5 coloris : bleu, violet, noir, rouge et blanc.



© HTC A l'occasion de ses 20 ans HTC a dévoilé son dernier smartphone haut de gamme : le HTC U11.



HTC Edge Sense : une nouvelle interface utilisateur

HTC a dévoilé ce lundi 15 mai 2017 son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U11, qui sera disponible en France dès le 1er juin 2017, pour 759 euros. Avec sa nouvelle interface d'utilisation, le HTC Edge Sense, et sa fonctionnalité "Squeeze", les utilisateurs pourront lancer des actions en pressant les bords latéraux de l'appareil : prise de photo, dictée de texte, démarrage des applications. Une simple pression des doigts permettra ainsi de lancer Facebook, Twitter ou les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d'Amazon, qui sont compatibles avec le HTC U11. Par ailleurs, HTC Sense, l'assistant de la marque taiwanaise, a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, telles que l'alarme intelligente ou l'optimisation de la mémoire.



Le lancement de l'appareil photo est également facilité : il suffit de soulever l'appareil, exercer une pression et sourire. Côté qualité, vous ne serez pas déçu : DxOMark a donné la note de 90 à l'appareil photo de l'HTC 11, ce qui le classe devant le Galaxy S8 de Samsung. Les images sont nettes grâce à l'autofocus UltraSpeed qui présente la même technologie de capteurs complets qui se trouve dans les caméras DSLR. En outre, le HTC U11 est résistant à l'eau, ce qui vous permet de prendre des photos même s'il pleut.



Une surface 3D en verre pour un design soigné

Vous pourrez également compter sur une bonne qualité de son : le HTC U11 dispose de la dernière version de HTC USonic, des écouteurs intelligents qui analysent votre oreille interne, afin d'adapter le son à votre profil auditif et présentent une fonction d'annulation du bruit, afin de rendre l'écoute plus agréable et immersive.



Le HTC U11 se distingue par un design soigné et élégant : l'appareil est mince, présente une surface 3D en verre, un écran de 5,5 pouces QUAD HD 3D et est disponible en 5 coloris : bleu, violet, noir, rouge et blanc.



© HTC A l'occasion de ses 20 ans HTC a dévoilé son dernier smartphone haut de gamme : le HTC U11.



HTC Edge Sense : une nouvelle interface utilisateur

HTC a dévoilé ce lundi 15 mai 2017 son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U11, qui sera disponible en France dès le 1er juin 2017, pour 759 euros. Avec sa nouvelle interface d'utilisation, le HTC Edge Sense, et sa fonctionnalité "Squeeze", les utilisateurs pourront lancer des actions en pressant les bords latéraux de l'appareil : prise de photo, dictée de texte, démarrage des applications. Une simple pression des doigts permettra ainsi de lancer Facebook, Twitter ou les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d'Amazon, qui sont compatibles avec le HTC U11. Par ailleurs, HTC Sense, l'assistant de la marque taiwanaise, a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, telles que l'alarme intelligente ou l'optimisation de la mémoire.



Le lancement de l'appareil photo est également facilité : il suffit de soulever l'appareil, exercer une pression et sourire. Côté qualité, vous ne serez pas déçu : DxOMark a donné la note de 90 à l'appareil photo de l'HTC 11, ce qui le classe devant le Galaxy S8 de Samsung. Les images sont nettes grâce à l'autofocus UltraSpeed qui présente la même technologie de capteurs complets qui se trouve dans les caméras DSLR. En outre, le HTC U11 est résistant à l'eau, ce qui vous permet de prendre des photos même s'il pleut.



Une surface 3D en verre pour un design soigné

Vous pourrez également compter sur une bonne qualité de son : le HTC U11 dispose de la dernière version de HTC USonic, des écouteurs intelligents qui analysent votre oreille interne, afin d'adapter le son à votre profil auditif et présentent une fonction d'annulation du bruit, afin de rendre l'écoute plus agréable et immersive.



Le HTC U11 se distingue par un design soigné et élégant : l'appareil est mince, présente une surface 3D en verre, un écran de 5,5 pouces QUAD HD 3D et est disponible en 5 coloris : bleu, violet, noir, rouge et blanc.



© HTC A l'occasion de ses 20 ans HTC a dévoilé son dernier smartphone haut de gamme : le HTC U11.



HTC Edge Sense : une nouvelle interface utilisateur

HTC a dévoilé ce lundi 15 mai 2017 son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U11, qui sera disponible en France dès le 1er juin 2017, pour 759 euros. Avec sa nouvelle interface d'utilisation, le HTC Edge Sense, et sa fonctionnalité "Squeeze", les utilisateurs pourront lancer des actions en pressant les bords latéraux de l'appareil : prise de photo, dictée de texte, démarrage des applications. Une simple pression des doigts permettra ainsi de lancer Facebook, Twitter ou les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d'Amazon, qui sont compatibles avec le HTC U11. Par ailleurs, HTC Sense, l'assistant de la marque taiwanaise, a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, telles que l'alarme intelligente ou l'optimisation de la mémoire.



Le lancement de l'appareil photo est également facilité : il suffit de soulever l'appareil, exercer une pression et sourire. Côté qualité, vous ne serez pas déçu : DxOMark a donné la note de 90 à l'appareil photo de l'HTC 11, ce qui le classe devant le Galaxy S8 de Samsung. Les images sont nettes grâce à l'autofocus UltraSpeed qui présente la même technologie de capteurs complets qui se trouve dans les caméras DSLR. En outre, le HTC U11 est résistant à l'eau, ce qui vous permet de prendre des photos même s'il pleut.



Une surface 3D en verre pour un design soigné

Vous pourrez également compter sur une bonne qualité de son : le HTC U11 dispose de la dernière version de HTC USonic, des écouteurs intelligents qui analysent votre oreille interne, afin d'adapter le son à votre profil auditif et présentent une fonction d'annulation du bruit, afin de rendre l'écoute plus agréable et immersive.



Le HTC U11 se distingue par un design soigné et élégant : l'appareil est mince, présente une surface 3D en verre, un écran de 5,5 pouces QUAD HD 3D et est disponible en 5 coloris : bleu, violet, noir, rouge et blanc.